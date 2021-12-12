Oğuzhan Özyakup'tan zafer sonrası Fenerbahçe mesajı: Mecburuz

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek uzun haftalardır süren galibiyet hasretine son verdi. Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Oğuzhan Özyakup karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları şöyle:

"BUGÜN TEPKİ GÖSTERDİK"

"Güven inanılmaz katkı verdi galibiyete. Bu hafta çok şey yaşadık. Hocamız ayrıldı. Bu maç için yeni hocamız geldi. Maça biraz tedirgin, kontrollü başladık. Bu gayet normal. Böyle dönemleri ben burada çok yaşadım. Değiştirmesi gereken futbolcu, taraftar, camia, yönetim, hocalar bir olup. Bugün de öyle günlerden biriydi. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Biz de 3-0 rahat kazanmak isterdik. Bazen böyle galibiyetler çok daha iyi oldu. Son 10-11 maçta ilk golü yedik. Toparlanamadık, tepki gösteremedik. Bugün tepki gösterdik.

"FUTBOLCU İYİ OYNAYIP YEDEK KALINCA MORALİ BOZULUYOR"

Her futbolcu oynamak ister. Bana göre benim haklı olduğum konular var, hocamıza göre de onun haklı olduğu konular var. Futbolcu iyi oynayıp yedek kalınca morali bozuluyor. Bunlar bahane olmamalı tabii. Ben bunu öğrendim. Bugün oyuna girince elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım.

"DERBİDE GÜZEL BİR SKOR ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Derbi bizim için aşırı önemli. Tekrar yukarılara oynamak için mecbur kazanmamız gerekiyor. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bu haftayı bir bekleyip takım olarak derbide güzel bir skor almaya çalışacağız."