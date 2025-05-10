Oğuzhan Türk: Zor Günler Geçiriyoruz - Son Dakika
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Spor

Oğuzhan Türk: Zor Günler Geçiriyoruz

Şanlıurfaspor'un teknik sorumlusundan düşüş sonrası umut dolu mesaj: 'Tekrar yükselebiliriz.'

10.05.2025 20:33
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- Oğuzhan Türk: "Zor günlerden geçiyoruz"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Oğuzhan Türk, Erzurumspor FK'ya yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfaspor'un düşmesi çok üzücü ama bu futbolun içinde var. Bundan ders alıp tekrar yukarıya doğru çıkması gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Şanlıurfaspor evinde Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamada bulunan Şanlıurfaspor Teknik Sorumlusu Oğuzhan Türk, "Urfaspor camiası için, taraftarlar için zor günlerden geçiyoruz. Yani düştük. Geçen hafta belli oldu. Yani böyle büyük bir camianın buralarda olmaması gerekiyor. Gerçekten büyük bir potansiyeli olan bir camia. Çok daha iyi yerleri hak ediyor. Benim fikrim Süper Lig'de oynaması gereken bir kulüp. Maalesef düştük. Yani bunu söyleyecek çok şey var. Ama bunların hepsini anlatamam. Sadece inşallah doğru bir yapıyla tekrar iyi temellerle yukarıya doğru çıkar. Urfaspor çünkü bunu gerçekten hak ediyor. Zaten geçen hafta düştüğümüz belli oldu. Yani ayrılan oyuncular oldu. Oynamak istemeyenler oldu. Ama burada kalan oyuncular gerçekten adam. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Kalan oyunculara teşekkür ediyorum. Koydukları onur, karakter sahaya bugün yansıttılar. Yani Erkan hocamın son dakika o hakem bitirmeyecek misin demesi, demek ki bugün iyi işler yapmış. Gençleri oynattık, beş tane. Bugün gayet iyi performans verdiler. Dediğim gibi genele baktığımızda Urfaspor'un düşmesi çok yani üzücü ama bu futbolun içinde var. Bundan ders alıp tekrar yukarıya doğru çıkması gerekiyor. Doğru temellerle, doğru vizyonla, doğru bir yapıyla inşallah olur yani. Bunu demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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