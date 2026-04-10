Oh: Avrupa Kupalarında Oynamak İstiyoruz

10.04.2026 23:22
Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh, gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istediklerini belirtti.

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor karşısında iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Oh, "Derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu hafta da bizim için zor geçti. Derbi bizim için çok önemliydi. Bu zorluğu yaşadık ama bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir performans çıkardık. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

"Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum"

Sezon sonunda 15 golün üzerine çıkması halinde kendisine hediye alınacağına dair çıkan söylentilere de yanıt veren Güney Koreli oyuncu, "Bu konu gerçek bir konu olmayabilir ama atarsak başkanla konuşabiliriz. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi" açıklamasını yaptı.

Taraftarların ilgisinden memnun olduğunu aktaran golcü futbolcu, "Evimizde oynadığımız her maçta ben bir final maçında oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Harika bir atmosferde taraftarımızın önünde oynuyorum" dedi.

"Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz"

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini aktaran Hyeon-gyu Oh, "Kupa bizim için önemli, kalan maçlar bizim için önemli. Kupa da aynı zamanda bizim için iyi bir motivasyon. Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamayı istiyoruz. Kupada da finali istiyoruz. Umuyorum kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

Kendisi için düzenlenen imza törenine gösterilen ilginin hatırlatılması üzerine Oh, "O gün taraftarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gündü. O kadar insanın gelmesini ben hiç beklemiyordum. Umuyorum seneye organizasyonu yaptığımızda daha fazla taraftar gelir. Bu sefer de 10 saat kadar oturup onlarla bir imza günü yaparız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

