5 maçtır galibiyet hasreti çeken Galatasaray, Başakşehir'i devirerek kötü gidişe son vermek istiyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler, 20. dakikada Okaka'nın enfes röveşata golüyle öne geçti.
Takım arkadaşından aldığı pasta topu kale önünde sektirerek röveşata şut atan Okaka, İsmail Çipe'yi mağlup ederek topu ağlara gönderdi. İtalyan santrforun bu golü sosyal medyada büyük ses getirdi. Hakkında övgü dolu paylaşımlar yapılan deneyimli golcü kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.
Son Dakika › Spor › Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor - Son Dakika Spor