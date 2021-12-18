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Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor - Son Dakika

Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

18.12.2021 19:55
Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başkaşehir'le karşılaştı. Mücadelede 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilerde Okaka'nın attığı röveşata gol gündeme oturdu. Topu kale önünde sektirerek röveşata şutla ağlara gönderen İtalyan golcü, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

5 maçtır galibiyet hasreti çeken Galatasaray, Başakşehir'i devirerek kötü gidişe son vermek istiyor. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler, 20. dakikada Okaka'nın enfes röveşata golüyle öne geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Takım arkadaşından aldığı pasta topu kale önünde sektirerek röveşata şut atan Okaka, İsmail Çipe'yi mağlup ederek topu ağlara gönderdi. İtalyan santrforun bu golü sosyal medyada büyük ses getirdi. Hakkında övgü dolu paylaşımlar yapılan deneyimli golcü kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.

O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
O nasıl röveşata Okaka! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor

Galatasaray, Başakşehir, İtalyan, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor - Son Dakika
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