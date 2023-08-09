Okan Buruk, 3-0'lık galibiyet Fenerbahçe maçını hatırlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Buruk, 3-0'lık galibiyet Fenerbahçe maçını hatırlattı

09.08.2023 00:53

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, iptal olan gollere değinerek, 3 golün kendisine Fenerbahçe maçını hatırlattığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 GOL BANA FENERBAHÇE MAÇINI HATIRLATTI"

İptal olan gollere değinen Buruk, "2. yarı belli bir dakikadan sonra topla da rahat işler yapınca net gol pozisyonuna girdik. Rakibe ilk yarı gol pozisyonları verdik ama genel olarak çok net gol pozisyonları, sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" dedi.

"DAHA FARKLI BİR SONUÇ OLABİLİRDİ"

Gelecek maç için konuşan başarılı çalıştırıcı, "İlk yarıda attığımız gol, ikinci yarıda attığımız gol sonrası oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik. Bizim için hiçbir şey bitmedi. İyi bir takıma karşı oynayacağız yine. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik. Belki daha farklı bir skor olabilirdi. Çok önemli, çok değerli bir galibiyet bizim için. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada

Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, 3-0'lık galibiyet Fenerbahçe maçını hatırlattı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Okan Buruk, 3-0'lık galibiyet Fenerbahçe maçını hatırlattı
00:46 Sayılmayan gollere değinen Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri küplere bindirecek sözler
00:40 THY, Nijer'deki Türk vatandaşlarını tahliye ediyor
00:32 Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada
00:29 THY, Nijer'deki Türk vatandaşlarını tahliye ediyor
00:22 Takımlarımız yüz güldürüyor! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada
23:58 Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti
23:54 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti
23:30 Mertens'in golüyle Galatasaray farkı ikiye çıkardı
23:26 Mertens bildiğiniz gibi! Zalgiris'ten sonra Ljubljana'ya da attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 01:53:13. #1.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk, 3-0'lık galibiyet Fenerbahçe maçını hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement