Süper Lig devi Galatasaray'a geldiği ilk senede şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu sezon da zirve yarışının içinde olan teknik direktör Okan Buruk'a talip olan takımlar var.
Takvim'in haberine göre, yeni bir teknik direktör arayan İtalyan devi Lazio, Galatasaray'ın hocasını listesine aldı. Bilindiği üzere 2021'de göreve gelen Maurizio Sarri, istifa ederek Lazio'dan ayrıldı. Serie A ekibinin başkanı Claudio Lotito'nun birçok teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ve geniş listeye Okan Buruk'u da aldığı belirlendi. Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin bir süredir Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve hazırlayacağı raporu Lotito'ya sunacağı öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 46 maçta, 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Buruk, maç başına 2.35 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca G. Saray, 79 puanla ligde zirvede.
Son Dakika › Spor › Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilebilecek diğer UEFA organizasyonları da değerlendirildi.
Galatasaray'da sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Muslera'nın geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün temaslarını sürdürdüğü yıldız isme Fatih Terim'den transfer mesajı geldi. Muslera'nın yeni adresinin Panathinaikos olacağı iddia ediliyor.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin genel kurulunda Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Selçuk Kılıç, üçüncü kez başkanlığa seçildi. Genel kurulda yapılan seçimde Kılıç, 62 oy alarak başkanlığa yeniden seçilirken, diğer aday Gökmen Şahin 44 oyda kaldı. Kılıç, görevine devam edecek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TSYD Trabzon Şubesini daha da etkin hale getirmek için önemli projeler yapacaklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 28. ve 29. haftaların müsabaka programı belirlendi. 28. haftada ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK, Boluspor-Gençlerbirliği ve diğer maçlar oynanacak. 29. haftada ise Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sakaryaspor-Boluspor ve diğer maçlar yer alacak.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'da yağlı güreşin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti. Tütüncü, pehlivanları, yeni yetenekleri, altyapısı, müzeleri ve tesisleriyle yağlı güreşin Antalya'da bambaşka bir devrini yaşayacağını ifade etti.
Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası' Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında başladı. 30 ülkeden 204 golfçünün katıldığı turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek. Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak olan turnuva, 16 Mart'ta sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Elazığ takımlarının TFF 3. Ligde hafta sonu oynayacağı maçların hakemlerini açıkladı. Anadolu Üniversitesi - Elazığspor maçını Burak Filik yönetecek, 23 Elazığ FK-Muşspor maçını ise Erhan Kaya düdük çalacak.
Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak ve NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de İstanbul'a getirilecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues verecek.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
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