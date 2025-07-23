Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak - Son Dakika
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Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak

Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
23.07.2025 23:21
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cagliari ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sane'nin takıma katılacağını söyleyen Okan Buruk, "Bize katılacak oyuncular var. Leroy Sane, yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Herkesten çok memnunum.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazanılan Cagliari maçının ardından basın toplantısında açıklama yaptı.Başarılı hoca, Leroy Sane'nin takıma katılış tarihini duyurdu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Kamp içinde iki tane maç yaptık. 2 gün de antrenman yapma şansımız oldu. Hep isteğimiz, kendi oyunumuzu oynamak ve tüm oyunculara süre vermek. Bu maçları kazanmanın bir önemi yok ama bizim için moral oluyor. İki maçta da tüm oyuncularımızın isteğini gördük. Oyun anlayışı, giren-çıkanı aratmadı. İyi bir oyun oldu. Rakibe çok fazla topla oynama şansı vermedik. Genel olarak güzel bir maç oldu."

"DAHA ÇOK OYNATMAMIZ GEREKİYOR"

"Arda Ünyay'ı geçen sezon devre arasında transfer ettik. Transferinden sonra sakatlığı oldu. Sadece bir maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Arda'nın fiziksel olarak özellikleri çok iyi. Hızı ve ayakları, bugün de gördük, gayet iyi bir şekilde topu kullandı. Öne doğru, baskılara doğru bir şekilde çıktı. Bizim oyunumuzu çabuk adapte oldu. Uzun yıllardır bu takımda olan bir oyuncu gibi oynaması sevindirici. Geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz var, akademiden de oyuncularımız var. Onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Geleceğe dair mutluyuz. Arda, 3 maçta da 45 dakika oynadı. Gerçekten iyi işler yaptı. 2 gol attı ama bunun dışında oyun anlayışı, hırsı, isteği, motivasyonla en önemli şeylerden biri bu. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki."

"YARIN TAKIMA KATILACAK"

"Bize katılacak oyuncular var. Leroy Sane, yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Herkesten çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin dönüşü, yavaş yavaş takımın içerisine girmesi bu da benim için çok sevindirici. Bugün ve geçen maçta oynayan herkesi beğendim. Az önce Arda'yı verdim ama çok fazla isim vermeyeceğim. Her oyuncunun performansından çok memnun kaldım. Kamp bizim için faydalı oldu. 7-8 gündür de antrenman yapıyoruz. 3 gün daha yapacağız. 11-12 gün yoğun bir çalışma olacak. Bu süreyi çok iyi geçirdiler."

"OSIMHEN'İN GELMESİNİ İSTİYORUZ"

"Victor Osimhen'i istiyoruz, bekliyoruz. Bir an önce bekliyoruz. Antrenman süreci geçirecek. Icardi'nin takıma girmesi, Morata'nın durumu bu sürede netleşecek. Bu anlamda Barış'ı santrfor olarak görmemiz bizim için çok iyi oldu."

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak - Son Dakika

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