Okan Buruk: Ajax Maçı Kritik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Böyle bir takıma karşı oynamak burada bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında yarın Ajax ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk,

"Evet tabii ki bizim için çok önemli bir karşılaşma. Son maça geldik. Kazandığımız taktirde gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi liginde ikinci sırada. Avrupa Ligi'nde son üç maçını kaybetti. Burada iyi başlamıştı ama tabii ki oyun kalitesi, futbolcu kalitesi ve özellikle tabii ki Hollanda'nın en büyük kulüplerinden biri. Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri. Böyle bir takıma karşı oynamak burada bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Şu anda konum transfer değil"

Transferle ilgili gelen bir soruya ise Okan buruk, "Açık söylemek gerekirse şu anda konum transfer değil şu anda tek konumuz Ajax maçı ve bu maçta kazanıp bu turu geçmek ondan sonrası tabii ki önümüzde günler var, maçlar var. Hem lig maçı oynayacağız tabii ki pazartesi ama onun yanında transfer için daha önümüzde bir süre var onun için tabii ki çalışmaları yapılıyor ama şu andaki bu akşam için gündemimiz transfer değil. Akıl sağlığımız yerinde. O yüzden hem puan durumunu görebiliyoruz hem kendi içimizde ne yaşadığımızı, taraftarımızla birlikte nasıl bir oyun oynadığımızı, ne kadar güçlü olduğumuzu ne kadar iyi oyunculara sahip olduğumuzu, ne kadar iyi bir kadromuzun olduğunu ve ne kadar başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Tabii ki futbol öyle bir şey ki hem ciddiyetinizi hem konsantrasyonunuzu sürdürmek zorundasınız. Hep onu canlı tutmak zorundasınız. Biz de bunu hep içeride canlı tutmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın bu 2,5 senelik başarı hikayesinde hep bu var. Bunu da devam ettireceğiz. Sakatlıklarla da oyuncu eksikliği yaşayabiliyoruz. Kadro sıkıntısı çektiğimiz yerler de oluyor. Transfer dönemi sadece Galatasaraylı taraftarlar tarafından değil Galatasaray'ı karıştırmak isteyen taraftarlar tarafından da kullanılmaya çalışılıyor. Kendimizi, takımımızı ve camiamızı biliyoruz. İyi niyetle başkanımızın ve yönetimimizin çalıştığını biliyoruz. Tabii ki takıma takviye olacak oyuncuların bizim seviyemizde oyuncular olması önemli. En az bu takımın seviyesinde oyuncular. Çok iyi bir takım oluştu. Soyunma odasında her şey çok iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya önemli katkı verecek, burayı önemseyecek oyuncular istiyoruz. Bunun en iyi örneği yanımdaki Dries. Geldiği günden beri saha içinde ve dışında çok önemli katkı verdi. Bu takımı sahiplenecek, bu takımı gerçekten önemseyecek oyuncular almamız gerekiyor. Sadece isim almanız çok önemli değil. İsmin yanında, oyunculuğunun yanında tabii ki karakteri de çok güçlü oyuncular içeride olması gerekiyor ki bu takımın birlikteliği devam etsin. Transfer olacak tabii ki. Önümüzde günler var. Bu yapılacak. Takıma takviye olacak. Çünkü biliyorsunuz çok önemli bir oyuncumuz sakatlandı ve belki de en iyi oynadığımız Tottenham maçında sakatlandı" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli oyunculara sahibiz"

Herkesin önemli oyuncularla çalışmak isteyeceğini ifaden eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Çok önemli oyunculara sahibiz. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Farioli'nin Türkiye'de çalıştığı dönem çalıştığı takımlar oradaki kadro kalitesiyle buradaki kadro kalitesi çok farklı. Yine iyi oyuncularla çalışıyor ve onu da bence futbol olarak da ortaya koyuyor. Kendisi de zaten sonunun cevabını da Ajax'ın da önemli bir kadroya sahip olduğunu ve önemli oyunculara sahip olduğunu söyledi. O yüzden biz de gerçekten Galatasaray olarak yani Türkiye'de bu kadronun değerini az biliyoruz ama dediğim gibi saha içi oyuncuların bunu hep gösteriyor. Bunu daha çok göstereceğimiz 4 ay bizi bekliyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL