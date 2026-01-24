Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var - Son Dakika
Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var

24.01.2026 22:41
Galatasaray teknik direktörğ Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Buruk, ''Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum.'' dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''BURADA KABUSUMUZ VAR''

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde istediklerini oyunu sergileyemediklerini belirten Okan Buruk, "Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum." dedi.

''BÜYÜK HEDEFLERE GİDECEĞİZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Birlikteliğe çok ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın. Hep beraber olduğumuzda büyük başarılar elde ettik. Yine böyle bir dönem. Saha içi ve saha dışında bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmaya çalışan insanlar da var. Dik durup başarıya odaklanmalıyız. Hep birlikte büyük hedeflere gideceğiz. Daha önce başardık. Yine başaracağız." yorumunu yaptı.

