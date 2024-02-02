Okan Buruk: Bu sezon da şampiyon olmak istiyoruz

SAMSUN (İHA) – Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada bu sezon da şampiyon olarak, 24. şampiyonluklarını kazanmak istediklerini söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Son haftaların formda takımı Samsunspor'a karşı oynadık. 4 maçtır yenilmiyorlardı. Zor bir deplasman ve muhteşem bir taraftarları var. Bizim taraftarımız da çok iyi destekte bulundu. Maça etkili başladık ve erken goller bulduk. Maç dengeli geçti ve günün sonunda kazandık. Skoru artırabilirdik ama Samsunspor da ikinci yarının başında gol bulabilirdi. Samsunspor da iyi oynadı. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar dileriz. Hedefimiz sürüyor. Bu sezon 24. şampiyonluğumuzu elde etmek istiyoruz. Şubat ayı çok yoğun olacak. Avrupa maçlarımız da başlayacak. Böyle maçları kazanarak moral buluyoruz" dedi
"Sol bekte Türk oyuncu kullanmayı düşünüyoruz"
Bugün gerçekleşen transferler ve gerçekleşebilecek transferler hakkında da konuşan Buruk, "Transfer dönemi çok zor. Hoca, takım ve başkan için zor bir süreç. Üzerimizde büyük baskılar oluşuyor. Bazen gitmek isteyen oyuncular oluyor, bazen de sizin göndermek istediğiniz oyuncular oluyor. Bizim görevimiz maçlara hazırlanmak. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Geçen sene şampiyonluğu kazanan bir oyun aklımız var. Oyun aklımızı sahaya yansıtıyoruz. 1 gün önceden antrenmanda oyuncularımızın çok iyi konsantre olduğunu gördük. Transfer dönemi zor ama bazı eksik mevkilerimizi kendi içerimizde kapattık. Bugün 2 tecrübeli transfer yaptık. Hedefimiz Avrupa kupalarında ve ligde başarılı olmak. Bugün Avrupa listesini oluşturup, geri kalan 7 günde de bize yardımcı olabilecek 1 transfer daha uygun olursa yapacağız. Hedefimiz Galatasaray'ı hem ligde hem de Avrupa'da başarıya ulaştırmak. Bugünkü transferler ile ilgili sol bek mevkiinde elimizde çok oyuncu var. Sol bekte Türk oyuncu kullanmak istiyoruz. Sağ beke yabancı oyuncu aldık. Bakambu yerine bir oyuncu aldık. Angelino ve Boey geç aramızdan ayrıldı. Buna rağmen çok iyi bir transfer çalışması sergiledik. Başkanımız elinden gelini yaptı. Devre arası istediğiniz oyuncuları almanız zor olabiliyor. Bir fırsat transferi olabilirse yapacağız. Yönetime çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN
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