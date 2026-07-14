Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Davinson'un bizde devam etmesini istiyorum. Davinson açısından bakıyorum ben onun yerinde olsam 'Galatasaray'da devam ederdim' diyorum. Burada yaşadığı atmosfer, ilgi başka yerde bulmak çok zor. Biz Davinson ile çok mutluyuz, çok seviyoruz. Bizimle sezona devam edecek."
Son Dakika › Spor › Okan Buruk: Davinson'da devam etmek istiyoruz - Son Dakika
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