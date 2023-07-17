Okan Buruk: Fenerbahçe derbilerinde psikolojik üstünlük elde ettik - Son Dakika
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Okan Buruk: Fenerbahçe derbilerinde psikolojik üstünlük elde ettik

17.07.2023 18:44

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe derbilerinde üstün olduklarını ve deplasmandaki 3-0'lık galibiyetle ezeli rakiplerine psikolojik üstünlük kurduklarını ifade etti. Buruk ayrıca, Fenerbahçe'yi yendikleri maçın şampiyonluk kutlamalarının keyfini 2-3 katlattığını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşa özel açıklamarda bulundu. Fenerbahçe derbilerinin de altını çizen Buruk, sarı-lacivertli takımdan üstün olduklarını ve deplasmandaki 3-0'lık galibiyetle ezeli rakiplerine psikolojik üstünlük kuruklarını ifade etti.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ELDE ETTİK"

Kadıköy'deki derbide ezeli rakiplerini 3-0 mağlup ettikleri maça ayrıca değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Giresun maçından sonra 'Tamam artık' diyebildik. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk" dedi.

"KUTLAMALARIN KEYFİ 2-3 KATINA ÇIKTI"

Şampiyonluğu garantileyerek sahalarında sarı-lacivertlileri yıldız futbolcuları Icardi ve Zaniolo'nun kaydettiği gollerle yendikleri mücadele hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında aldığımız 3-0'lık derbi galibiyeti, şampiyonluk kutlamalarının keyfini 2'ye 3'e katladı. Ailemle birlikte çok güzel anlar yaşadık" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

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