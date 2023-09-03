Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu - Son Dakika

Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu

Son Güncelleme: 03.09.2023 00:25

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör oldu. Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Buruk, bu başarıyı 39 Süper Lig maçında elde etti.

Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da rekor kırmalara doyamayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüp tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olmayı başardı.

TARİHE GEÇTİ

45 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.

OKAN BURUK'UN G.SARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 39 Süper Lig maçının 30'unu kazanan Okan Buruk (5B 4M), Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi (41) geride bırakarak kulüp tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olmayı başardı.

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Son Dakika Spor Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu - Son Dakika
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