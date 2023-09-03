Okan Buruk, G.Saray tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik adam oldu

Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Galatasaray'da rekor kırmalara doyamayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüp tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olmayı başardı.
45 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti.
Sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 39 Süper Lig maçının 30'unu kazanan Okan Buruk (5B 4M), Gündüz Kılıç ve Mustafa Denizli'yi (41) geride bırakarak kulüp tarihinde 30 galibiyete en kısa sürede ulaşan teknik direktör olmayı başardı.
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