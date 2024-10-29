Okan Buruk: Hedefimiz Avrupa'da İlk 8 - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk: Hedefimiz Avrupa'da İlk 8

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki üstünlüğünü sürdürdüğünü belirten Okan Buruk, Avrupa hedeflerini açıkladı.

29.10.2024 00:12
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, iyi bir yolda olduklarını ifade etti. Buruk ayrıca hedeflerinin ligdeki üstünlüklerini devam ettirmek ve Avrupa'da ilk 8'e kalmak olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Böyle maçları iyi oynadıklarını söyleyen Buruk, "Bu maçları iyi oynadığımızı hep söyledim. Bu maçların adaptasyonunun bizim açımızdan hep iyi olduğunu söyledim. Bugün saha içerisinde aynı ciddiyetle oynadık. 4-4-2 sistemi ile başladık. Daha çok üreteceğimiz yerler olabilirdi. Öne geçtik, öne geçtikten sonra rakibimize net pozisyonlar vermedik. 2-0'ı yakaladık, iki forvetli oyunumuza devam ettik. Son dakika gol yedik. Gol yemek istemiyorduk, rakibinizi maçın içerisine alıyorsunuz. Averajların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hak ettiğimiz maç oldu. Maçın genelinde üstün olduğumuz yeler vardı. Çok iyi bir takıma kaşı oynadık. Pas oyunun iyi oynayan bir takım. Çok net pozisyonlar vermeden maçı bitirdik. Geçiş hücumunu etkili yapıyorlardı. Maç sonlarında 3. golü de bulabilirdik. Bizim açımızdan güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu muhteşem atmosferi yapan taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"4-4-2'ye göre az pozisyon verdiğimizi söyleyebilirim"

Derbiye 4-4-2 sistemiyle çıkmasının hatırlatılması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş çok merkezi kalabalık olan bir takım. Hareketli bir rakibe karşı oynadı. İki forvetimizin daha iyi yapabileceği ne olabilirdi, Ndour'u alıp, geriye oynatıp, baskılara gidebilirdik. Çok fazla stoperlere baskı yaptığımız yerler oldu. İki forvetle oyunla rakibimize az pozisyon verdik. Hücumda daha ektili olsaydık, skoru daha yukarılara taşıyabilirdik. Top bizdeyken farklı dizilişleri da uygulamaya çalıştık. Rakiplerimize göre bundan sonraki maçlarda karar vereceğiz. 4-4-2'ye göre az pozisyon verdiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Şu anda iyi bir yoldayız"

Sezon başından sonra takımın şu anki durumunun sorulması üzerine Okan Buruk, şunları söyledi:

"Bu yazla ilgili bizim için en büyük dezavantaj yazın milli maçların olmasıydı. Savunma bölgesinde yaşadığımız sıkıntılar sezona kötü başlamamızın etkenlerinden biriydi. Bugün de orijinal sol bekle oynamadık. Savunma anlamında Davinson olmadığı maçlar sıkıntılı başladı. Ligin içerisinde bunlar olacak. Avrupa'da zaman zaman bunları yaşayabiliyorsun. Genel olarak sakatlıklar dışında form tutan, kazanmaya devam eden bir takım var. 10 maçın 9'unu kazandık. Tek kazanamadığımız maç ilk 3-0 önde olduğumuz ve 3-3 berabere kaldığımız Kasımpaşa maçı. Avrupa'daki iddiamız devam ediyor, ilk 8'e hedeflerimiz devam ediyor. Bence iyi yoldayız. Ligde puan olarak iyi durumdayız. Rakiplerimizin önündeyiz. Bay haftası olacak, Tottenham maçı ile Avrupa'ya başlayacağız. Bir süreç yaşıyoruz. Gelen oyunculara hep bir süreç vermek gerekiyor. Şu anda iyi bir yoldayız."

"Kazanarak devam etmemiz gerekiyor"

Süper Lig'de yakaladıkları puan farkı için ise Buruk, "Lig yeni başladı. Bugün kazandık, avantaj yakaladık ama ligin çok başı ve bütün takımların puan kaybetme ihtimali var. Avantaj yakalıyorsunuz ama çok erken. Aynı konsantrasyonu sürdürmemiz gerekiyor. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Bu puan farkını yukarıya doğru açmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay Avrupa ile birlikte daha zor bir fikstüre gireceğiz. Deplasmana gidip, içeride oynayacağımız 3 gün arayla maçlar olacak. Hedefimiz ligdeki üstünlüğümüzü devam ettirmek ve Avrupa'da ilk 8'e kalmak. İki tarafa da adapte olmamız gerekiyor. Bu süreçte bütün oyuncularıma süre vermem gereken maçlar da olacak" ifadelerini kullandı.

Antrenmanda duran top çalıştıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İyi taç atanınızın olması lazım. Ismail Jakobs geldikten sonra 3-4 gol taç atışlarından başlamasıyla bulduk. Duran topu iyi kullanan, iyi kafacılara, boy ortalaması yüksek bir takımız. Maç öncesi çalışıyoruz. Sadece çalışmakla da olmuyor. Hem İyi atanın hem iyi vuranınızın olması gerekiyor. Her rakibe göre duran toplarına göre çalışıyoruz. Bu da bize sonuç getiriyor. Maçların kilitlendiği yerde duran toplar size maç kazandırabiliyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Hedefimiz Avrupa'da İlk 8 - Son Dakika

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