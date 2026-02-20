Okan Buruk için sözleşme yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk için sözleşme yanıtı

Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk için sözleşme yanıtı
20.02.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk için sözleşme yanıtı
Haber Videosu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Okan Buruk için ''İdari karar, zamanı gelince değerlendireceğiz'' açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

"İDARİ KARAR, ZAMANI GELİNCE DEĞERLENDİRİRİZ"

Başkan Özbek'e, Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyon hatırlatılarak yeni bir kontrat planı olup olmadığı soruldu. Özbek, "Bu bir idari karar ve idari karar alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız" ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNDA SONA ERİYOR

Başarılı teknik adam Okan Buruk'un Galatasaray ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-kırmızılı camiada, tecrübeli teknik direktörle yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk için sözleşme yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:47:15. #7.11#
SON DAKİKA: Okan Buruk için sözleşme yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.