Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek

Geniş Video İzle

Galatasaray, bu akşam Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham'a karşı kazanması durumunda teknik direktör Okan Buruk, en çok galibiyet alan Türk teknik direktör unvanını elde edecek. RAMS Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Buruk, eğer bir galibiyet daha alırsa, Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaştığı unvanı tek başına elinde bulunduracak.

07.11.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

OKAN BURUK TARİHE GEÇECEK

RAMS Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.

ASLAN AVRUPA'DA YENİLMİYOR

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek

Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman, Şenol Güneş, Galatasaray, Okan Buruk, Başakşehir, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Demir Şener:
    Başarılar GALATASARAY 105 11 Yanıtla
  • Ejder Tosun:
    siz nasıl insanlarsınız Türk takımı yenilsin diye dua edeceksiniz siz ben annenizin ve sülalenizin elinden öperim 61 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Başarılar diliyorum. Ama ne acı bir olay, 9 galibiyet alan tarihe geçecekmiş, yazık Türk futbolunu yöneten Türk hocalara. 45 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    tottenham 6s nin icinden gecer 12 31 Yanıtla
  • Volkan null:
    Tottenham fark atar 12 27 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü:
    Kıçımın kenarı kazanır ?????? 5 16 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Tot 5 panpisler 0 3 14 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:18:37. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.