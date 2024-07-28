Okan Buruk: İki kamp çok verimli geçti - Son Dakika
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Okan Buruk: İki kamp çok verimli geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'da yapılan kampların çok verimli geçtiğini söyledi. Hazırlık maçında alınan mağlubiyete rağmen Buruk, oyuncularını dinlendirmek ve kondisyonlarını yükseltmek için bu maçları önemsemediğini belirtti. Ayrıca, takımın kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve orta saha transferi düşündüklerini ifade etti.

28.07.2024 00:23
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptıkları 2 kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Parma ile karşılaştı.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılan maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Milli takımdan dönen futbolcularımız var. Uzun bir sezondan çıktılar ve çok sayıda maç oynadılar. Bir an önce onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlamak istiyoruz. Bugün maçın bir bölümünde onlara süre verdik. Icardi maçın uzun süresinde sahada yer aldı. Müsabakada ilk yarı daha derli topluyduk. Top bizdeyken pozisyonlar bulduk. Kaybettiğimiz toplar ilk yarıda daha da azdı. İkinci yarı bunlar artınca geçiş oyunlarından pozisyonlar verdik. Oyun olarak memnun değilim ama bu bir hazırlık maçı. Bu maçlara oyuncularımı en iyi kondisyon ve performanslarıyla çıkartmıyorum. Hazırlık müsabakalarını normal antrenman tempomuzu tamamlayıcı olarak görüyoruz . Oyuncularımızın ileriye dönük performanslarını yükseltmek bizim için daha önemli. İstediğimiz gibi iki kamp geçirdik. Sakatlığımız yok, her şey yolunda. Haftaya oynayacağımız Süper Kupa maçına daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağız." diye konuştu.

Okan Buruk, Parma maçında birçok futbolcuyu mevkisi dışında oynatmasıyla ilgili, "Bazı mevkilerde oyuncularımız fazla değil. Devrede çok fazla değişiklik yaptık. Yorgunlukları yüksek oyuncularımızı korumak istedik. Benim için burada en kötü şey sakatlık yaşamak. Bunun olmaması için yorgun oyuncularımı değiştirdim. Bazı mevkide oyuncumuz olmayınca denemeler yaptık. Burada sonuca çok fazla takılmıyorum. Oyuncuların performansı ve takımın taktiksel değişikliklere uyum sağlamasını görmek daha önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir kadrosu olduğuna değinen 50 yaşındaki teknik adam, "Bütün oyuncularıma süre verip oynatmaya çalıştım. Geçen senelerden daha farklı gelen Yusuf Demir var. Icardi, Zaha ve Ziyech'in kamp görmesi önemliydi. Resmi maçlarımız başladıktan sonra oyuncularımızın performansını net bir şekilde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sparta Prag maçı sonrası benim hatamdı"

Okan Buruk, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda takımının başında yer alamayacağını söyledi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan karşılaşmanın ardından 2 maç ceza aldığını aktaran Buruk, "Sparta Prag maçı sonrası benim hatamdı. Maç bittikten sonra iki kulübe arasında birbirimizin alanlarına girdiğimiz için bana 2 maç ceza verildi. Bu cezaları play-off maçlarında çekeceğiz. Ben hep sahada oldum. İlk defa böyle bir şey yaşayacağım. Benimle beraber olan güçlü bir ekibim var. Onlar sahada olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Çok iyi bir kadroya sahibiz"

Okan Buruk, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve şimdilik sadece orta sahaya transfer düşündüklerini aktardı.

Eksikleri olan sağ beke Elias Jelert'i aldıklarını hatırlatan Buruk, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımız. Bu takımı korumak bizim için çok önemliydi. Bunun yanında transfer yapmak, eksiklerimizi kapatmak veya rekabeti artırmak için sağ bek ve orta sahaya transfer istedik. Sağ beke transferimizi yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz orta saha. Elimde çok iyi orta sahalar var. Hepsine güveniyor ve inanıyorum. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rolleri vardı ama bizi daha yukarı çekecek farklı bir profil bakıyoruz. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Ancak ilerleyen günlerde bir eksiklik görürsek önümüzdeki uzun sürede transfer yapabiliriz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: İki kamp çok verimli geçti - Son Dakika

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