Okan Buruk, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Okan Buruk, İstanbul'a geliyor

21.06.2022 14:46
Okan Buruk, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35'te İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk saat 20.35'te İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Okan Buruk, bugün İstanbul'a geliyor. Ailevi nedenlerinden dolayı Fransa'nın Paris şehrinde olan Burak, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na inecek.

Sarı-kırmızılıların mevcut Teknik Direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırmasının ardından Okan Buruk'u resmen açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Okan Buruk, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, İstanbul'a geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk, İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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