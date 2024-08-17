Spor

- Okan Buruk: "Kazandığımız için tabii ki mutluyuz"

KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 maç 6 puan ligin başı, hem eksiklerimiz var hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Konya deplasmanı tabii ki çok zorlu bir deplasman. Geçen hafta deplasmanda kazandıkları maç sonrası tabii özgüven de daha yüksekti. Oyunun başında rakibimizin kadrosu geldiğinde 3-4-3 dizilişi beklemiyorduk. Oyun içerisinde de özellikle maçın başında ilk yarı topu bize bıraktılar ve iyi savunma yapmaya çalıştılar. Burada biraz daha üretken olabilirdik ama sadece attığımız gol ve bir iki tane de Mertens'in girdiği pozisyonun dışında çok net pozisyonlar üretemedik. Bence maçın genelinde net pozisyonlar yoktu aslında. Yani iki takım da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık, orayı daha iyi oynayabilirdik. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içerisindeydik. Maçın sonuna kadar da kazanmasını bilen taraftık. Belki bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki faul müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi bir takıma karşı oynadık. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık. Maçın genelinde de dediğim gibi rakibimizin özellikle uzun topları ceza sahası içine attıkları yüksek toplar sonrası, ikinci toplar ve geçiş hücumunda pozisyon bulmaya çalıştılar. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 maç 6 puan ligin başı, hem eksiklerimiz var hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var. Hem biliyorsunuz transfer döneminde de oyuncuların kafaları daha karışık oluyor. Bunu da bir an önce yıkmak istiyoruz. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz. Genel olarak dediğim gibi kazanmayı istedik, kazanacak kadar oynadık ve kazandığımız bir maç oldu" şeklinde konuştu.