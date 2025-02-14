Okan Buruk: Kötü Bir Gündü - Son Dakika
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Okan Buruk: Kötü Bir Gündü

Okan Buruk: Kötü Bir Gündü

Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Okan Buruk, kötü performansa üzgün olduklarını belirtti.

14.02.2025 02:43
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1'lik bir skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu bizim için. Kötü bir penaltıya sebep olduk, devamında 10 kişi kaldık. Bunlar skorun büyümesini gösterdi. Ama oyun içerisinde de çok iyi oynadığımız, iyi başladığımız, iyi işler yaptığımız ve hem iyi savunamadığımız hem de top bizdeyken çok kötü tercihler yaptığımız, pas hataları yaptığımız yani belki Galatasaray seviyesindeki bir takımın yapamayacağı birçok şeyi yaptık ve rakibimize bazen kendi ayağımızla şanslar verdik. Bu yüzden de ağır bir mağlubiyet aldık. Burada çok fazla da dediğim gibi kendi adımıza neler yaptık, doğru yaptığımız bir şeyler oldu mu diye düşünüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum ve bunun da sonuç olarak sonuçta skor olarak karşılığını aldık" diye konuştu.

"Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz"

AZ Alkmaar takımını tebrik ettiğini dile getiren Buruk, "Bize göre onlar organize oynadılar. Tabii ki bizim önemli eksiklerimiz var. Birçok mevkide eksiğimiz vardı. Kulübeden gelecek çok fazla oyuncumuz yoktu. Ama bunların hiçbiri bahane değil. O yüzden böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz" diye konuştu,

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, AZ Alkmaar karşısında alınan kötü sonucu affettirmek için lig maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayarak, "Bunu affettirmek için de önce 4 gün sonra oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. İkinci maç için de tekrar bu skoru çevirmek için yani burada bugün nasıl kaybettiysek, kazanmak için de ikinci maçta aynı konsantrasyonu istekle, ikinci maçta da kendi stadımızda sahada olacağız" şeklinde konuştu.

"Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı"

Alınan mağlubiyetten dolayı üzüldüğünü söyleyen Buruk, "Genel olarak baktığımızda bizim için kötü bir gündü. Bunun üzüntüsünü çok derin bir şekilde yaşıyorum. Sadece o maç özelinde kalmamak gerekiyor. Sonuçta bir yarış içerisindeyiz. Hem Avrupa'da yarışıyoruz hem de Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde 6 puan en yakın rakibimizin önündeyiz. Bir geçiş süreci, en zor maçımız aslında bugündü bizim. Yani bu geçiş sürecindeki en zor maçımız buydu, bugündü. Özellikle kadromuza yeni katılan oyuncular. Sakat oyuncular. Cezalı oyuncular. Baktığımızda bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı" diye konuştu.

"Oyuncularıma güveniyorum"

Kendileri açısında en kritik maçın AZ Alkmaar maçı olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Avrupa'da da bu anlamda önümüz çok açıktı. Ama sakatlık sürecinde olan kadromuza tekrar geri dönmesi istediğimiz önemli oyuncular bizle beraber yavaş yavaş olmaya başlayacak. Dediğim gibi bizim için aslında en kritik maç buydu. Bu maçı atlatabilseydim, bu kadro eksikliği ile bundan sonraki maçlar çok daha kolay ve bizim istediğimiz şekilde olacaktı. Moralimiz bozuldu tabii ki ama çok çabuk bir şekilde kafamızı kaldırıp tekrar bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Hem Türkiye için hem Avrupa Ligi'ndeki rövanş için hazırlanacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Yani bu bizim için çok kötü bir gündü. Çok kötü bir oyundu. Tahmin etmiyorum. Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum açıkçası" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ALKMAAR

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Galatasaray, Az Alkmaar, Okan Buruk, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk: Kötü Bir Gündü - Son Dakika

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