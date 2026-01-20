Okan Buruk kötü haberi verdi: Bizimle olmayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader niteliği taşıyan Atletico Madrid karşılaşmasına hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 24 hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.

DEV MAÇ RAMS PARK'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "İlk 24 için puan anlamında çok önemli bir maç. Dünyanın önemli takımlarına karşı iç sahada tarihe geçen maçlar oynadık. Karşımızda formda bir takım ve çok değerli bir teknik direktör var. Diego Simeone 15 yıldır takımın başında. Biz de maksimumumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum" dedi.

SİNGO ATLETICO MADRID MAÇINDA YOK

Okan Buruk, sakat futbolcuların durumuna da açıklık getirdi. Buruk, "Victor Osimhen dün kadroya katıldı ve idmana çıktı. Jakobs sabaha karşı burada olacak ve maç kadrosunda yer alacak. Sara bugün takımla idmana çıkacak ve kendisini deneyecek. Planımız onu da kadroya almak. Singo bizimle birlikte olmayacak" ifadelerini kullandı.

"KONSANTRASYONU BİRAZ KAYBETTİK"

Son dönemde yaşanan süreci değerlendiren Buruk, "Beklentiler yüksek. Doğrularımız ve hatalarımız var. Transfere çok odaklandık ama sahadaki konsantrasyonu biraz kaybettiğimizi düşünüyorum. Yarın için bu konsantrasyonu çok güçlü tutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SAKİN OLMALI VE BİRLİK OLMALIYIZ"

Taraftara da mesaj gönderen Okan Buruk, "Sakin olmalıyız ve her zamankinden daha fazla birlikte olmalıyız. Yarın iyi bir sonuç alırsak ilk 24 hedefimize ulaşacağız. Bu nedenle lig aşaması için çok kritik bir maç" dedi.