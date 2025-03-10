Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak ligdeki namağlup serisini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'la kritik bir maça çıktıklarını söyledi. Buruk, ilk yarının sonunda yaşanan olayı da anlattı.

"KEŞKE ATABİLSEYDİK"

Buruk açıklamasında, "Çok kritik bir maç oynadık. Bu dönemdeki maçların hepsi çok önemli. Maçlara hazırlanırken stres var mı, var. Geçen hafta aldığımız beraberlik sonrası ufak tefek baskıları hissediyorsunuz oyuncuların üzerinde. Özellikle bugün bizim için zor olan şeylerden biri rakibimiz hep 4'lü oynadı, ilk defa 3'lüye döndü. Yunus'la başladık ikinci yarıya. İlk attığımız gol sonraısnda daha sakin kaldık. 3 ve 4. golü bulabilirdik. Keşke atabilseydik." dedi.

Buruk, "Asıl olan şey kazanmaktı, mutluyuz. Cuma günü Antalya maçı var. Ona hazırlanacağız. Yeni gelen oyuncular takıma adapte oluyorlar. Morata, Osimhen çok fazla bir arada oynamadı. Sağ bek ve sol bek yeni oyuncu. Lemina sarı kart gördü. Hakem çok fazla kart gösterdi. Bu da beni biraz korkuttu. Hamlelerimizi yaparken ikinci sarı karta dikkat ettik ve kırmızı kartı önlemek istedik."

"BİR ŞEY YOKKEN VAR GİBİ OLDU"

İlk yarının ardından yaşananları da anlatan teknik adam, "Eleştirmek istemiyorum ama koridor girişi o kadar kalabalık ki.... Güvenlik görevlileri iki takımdan daha çok. Dar bir giriş, bir şey yokken var gibi oldu. Oradaki karışıklık. Takımı uyandırmak gerekiyor bazen. Uyanmaya ihtiyacımız vardı. İlk gelen şut gol oldu kalemizde. Uyandık ve özellikle ikinci yarıda kendimize güvenerek oynadık. İkinci yarı daha uyandığımız oyunun içine girdiğimiz bir maç oldu" dedi.