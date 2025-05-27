Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor

Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
27.05.2025 21:29
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya canlı yayında tepki gösterdi. Portekizli hoca hakkında konuşan Okan Buruk, ''Bütün sezon ağladı, hala devam ediyor. Bana hakaret etti, ben de karşılık verdim. Davranışları kariyerinin çok altında.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ekol TV'de canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi.

'REAKSİYON GÖSTERSEM OLAY BÜYÜYECEKTİ'

Jose Mourinho ile arasında yaşadığı gerginliğe değinen Okan Buruk, "O zaman da söyledim, çok büyütmeliyim dedim. Reaksiyon gösterdi. Maç bitince kutlamaya girdik saha içine. Ben hakemlere doğru gittim, o da hakemlere doğru geliyordu. Hakemleri de alkışlayıp, iyi maç yönettiklerini söylemek istedim. Türkçe söyledim, sonra İngilizce söyledim. O zaman zaten ona reaksiyon gösterdi. Hakemleri tebrik ettiğimi onun da duymasını istediğim zaman reaksiyon gösterdi. Onun dışında direkt olarak ona bir şey söylemedim. Böyle bir reaksiyon beklemiyordum. Arkamı dönünce bir el hareketi oldu. Ayakta kalsam veya reaksiyon göstersem, çirkin olan olayın daha büyüyeceğini düşünüyordum" dedi.

'BEN BİR ŞEY YAPSAM 13 MAÇ CEZA VERİRLERDİ'

Sözlerine devam eden başarılı hoca, kendisinin bir şey yapması halinde 13 maç ceza alacağını dile getirdi ve TFF'yi eleştirdi. Okan Buruk, "Eğer ben tepki versem, ben ona tepki versem, tam tersini ben yapsam en az 10 maç ceza alırdım! Disiplin cezası olmadan tek disiplin cezası alan hocayım. Derbideki yabancı hakemi beğenmedim diye bir maç ceza aldım. Ben orada bir şey yapsam, Mourinho'ya 3, bana 13 maç ceza verirlerdi! Benim takımın başında olmam gerekiyordu. Reaksiyon gösterdi. Gereken cezayı alacak diye çok fazla uzatmak istemedim. Ben yapsam çok büyük ceza alabilirdim." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor

Mourinho'ya dava açmadığını dile getiren Buruk, "Şiddeti yapan insan eleştirilir. Sen nasıl şiddet uygularsın bir insana, ona hakkın yok senin. Dava da dediler ama ben gerek yok dedim. O insanın yaptığı yanlış ve herkesin bu yanlışı bildirmesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.

'HAKARET EDERSEN CRYİNG ONE DERİM'

Okan Buruk, Mourinho'ya "Crying One" demesi hakkında konuşarak, "Orada da hakaret var. Bu gücü kendisinde buluyor ve kimse bir şey demiyor. Sen bana orada hakaret edersen, ben de sana Crying One derim. Bütün sezon ağladı! Hala ağlamaya devam ediyor. Çok önemli bir teknik direktör, çok güçlü bir geçmişi var ama şu anda burada gösterdiği davranışları, o teknik direktörlük kariyerinin çok altında. Kabul etmesi gerekiyor herkesin, kendisinin de kabul etmesi gerekiyor. Nereye kadar bahane. Objektif bakmak zorundasınız." yorumunu yaptı.

Deneyimli hoca son olarak, "Mourinho bütün ülkeye hakaret ediyor. Bu gücü kendinde buluyor. Kimse ona bir şey yapamıyor. Sen bana 'maymun' dersen ben de sana 'Crying One' derim. Çünkü bütün sezon ağladı." şeklinde konuştu.

Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Akay kayhan:
    mortinyo buraya para için geldi ilk günden başkanları gibi yapı deyip arkasına sığındı, balık baştan kokar başkan yapı sapı derse mortinyo için bulunmaz nimet nimet.. 56 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Drogba ile telefonda görüşen Mourinho şöyle demişti: Fatih terim benim dostumdur. Galatasaray ise türkiyenin en büyük kulübü. Hiç düşünmeden gidebilirsin. 44 2 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Hocam her seferinde yeniyorsun hiç acıman yok senin de ağlar tabi! Baklava ikram et ellerinle yedir tatlı tatlı oynayın! :D 32 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray 3-2 Real Madrid. Mourinho fatih terimden izin alarak galatasaray soyunma odasına gitti ve galatasaraylı futbolcuları birer birer tebrik etti. Maç sonu basın toplatınsında konuşan mourinho, Galatasaray ruhunu ortaya koydu, ikinci yarıda bir harika Galatasaray izledik. 3-1'den sonra korktuk. Galatasaraya karşı oynamak kolay değil. Seyircisi yarattığı atmosferle adeta duvar örüyor dedi. 19 4 Yanıtla
  • abdullah aktürk :
    ikinizde kalite konusunda sınıfta kaldınız 3 14 Yanıtla
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