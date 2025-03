Okan Buruk: Öz güvenimiz arttı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının öz güvenlerinin arttığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi iyi oynayıp kazanmaktı. Bu morale çok ihtiyacımız vardı. Hem iyi oyun hem skor biz önemli bir psikolojik katkı verecekti. Bu maç bittiğinde rakibimizle olan puan farkını 10'a çıkarmak, rakibimiz üzerinde oynayacakları maç öncesinde baskıyı kurmak önemli olacaktı. Maça iyi başlamadık. Rakibimizi 3'lü savunmada beklemiyorduk. İlk gol sonra oyuna daha çok adapte olduk. Daha öz güvenli oynadık. Oyunu önde oynadık. İlk yarıyı önemli skor avantajıyla bitirdik. İkinci yarı kendi istediğimiz gibi oynadık. Bizi desteklemeye gelen taraftarımızla birlikte güzel bir gece yaşadık. Psikolojik anlamda bizim için önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim, bu isteği ortaya koydular. Havalar ısınmaya başladı. Mayıs ayı yaklaşıyor. Bu anlamda oyuncularımızın performansı yukarı gidecektir diye düşünüyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. Biz hep bunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bir yandan da aşağıya çekmeyen çalışanlar da var. Maç öncesinde oyuncularıma, 'Sizden galibiyet bekleyeni, hayatlarını sizin galibiyetiniz üzerine mutlu bir şekilde sürdürmek isteyen var. Onlara karşı sorumluluğumuz var. Bunu doğru bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor' dedim. Her maç farklı bir hikaye. Psikolojik anlamda yükseldiğimiz, öz güvenimizin arttığı bir maç oldu" diye konuştu.

"Galatasaray'ı karıştırmak için çok fazla şey olduğunu da düşünüyorum"

Takım içinde birliktelikleri olduğunu söyleyen Buruk, "Oyuncularımız, yöneticilerimiz hepsi bizle yaşıyor. Yöneticilerimiz bizim başarılı olmamız için maddi, manevi her şeyi yapıyor. Yeni tesise geçtik, orada daha çok bir aradayız. Oyuncularımızla bizim enerjimiz yüksek. Futbol içerisinde kötü sonuçlar var. Eleştiriyi hak ettiğimiz yerler de olacak. Takım üzerindeki negatif havayı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu da benim işim. İlk senemizde 14 maç kazandık, 15. maçımızı Konya'da kaybettik, sosyal medyada istifa yazanlar oldu. Geçen sene Sparta Prag maçından sonra aynı şeyi yaşadık. Galatasaray'ı aşağıya çekmek için de yapılıyor. Bu sene daha çok. Her şey göründüğü gibi değil. Görünmeyen yerlerde de çok fazla şeyin yapıldığını düşünüyorum. Sosyal medyada yapılan şeyler de bunların ölçüsü. Gerçek olmayan hesaplar üzerinden de yapılmaya çalışılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak için çok fazla şey olduğunu da düşünüyorum. Güçlü olmamız gerekiyor. Bu gücü de her zaman göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemdeki en önemli şey odaklanmamız. Bu geçen sene şampiyonluğu getirdi. Sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Maçta hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile devre arasında konuştuğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Osimhen ile devre arasında konuştum. 15-20 dakika daha oynatacağımı, bu süre içerisinde dikkatli olmasını konuşmuştuk. Devamında da değişlikleri yaptık" dedi.

"Verilen ceza ile ilgili hakkımı arayacağım"

Oyunun içerisinde kalmaları gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Oyun içerisinde kalmamız gerekiyor. Saha dışından en ufak konuşmamızda da cezanın beni beklediğini biliyorum. Buna da dikkat etmem gerekiyor. Fenerbahçe maçı sonrası demokratik konuşma yaptım. Hiçbir şey olmadan 1 maçlık ceza aldım. Bunla ilgili Tahkim Kurulu'na gittik. Bunu devam ettireceğim, Anayasa Mahkemesi var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Bununla ilgili hakkımı arayacağım. Hakemi beğenebilirim, beğenmeyebilirim, buna kimse karar veremez. Bugün hakem çok iyi maç yönetti. Genç bir hakem. Oyunu oynatmaya çalıştı. Doğru kararlar verdi. Alanyaspor maçında da hakem performansı iyiydi. Genç hakemlerin burada maç alması önemli. Türk hakemlerin gelişimi için de buna açık olmamız gerekiyor. Kendimle ilgili hep pozitif olmayı deniyorum" açıklamasında bulundu.

"İki derbide de kazanmak için sahada olacağız"

Milli takım arasından sonra ligde Beşiktaş ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbilerin sorulması üzerine Buruk, şunları söyledi:

"Beşiktaş hep zor, yine zor olacak. Geçen sene orada kazanmıştık. Amacımız yine kazanmak. Beşiktaş'ın, yeni hocasıyla birlikte yükselen bir performansı var. Onların, bizim oyuncularımız milli takıma gidecek. Güzel bir maç olacak. Türk futboluna yakışır bir derbi olmasını diliyorum. İki takımın da kazanmayı öne koyacağı bir maç olacak. Oyun olarak iyi bir derbi olacağını düşünüyorum. Güzel bir statta, zeminde oynamak, iyi bir karşı oynamak bizim için de her zaman çok büyük motivasyon oluyor. Bu motivasyonu oyuncularımıza vereceğiz. Aynı şekilde kupada Fenerbahçe'ye karşı da. Burada kendi açımdan daha rahat edebileceğim yer kupa maçı sonrası BAY haftamız. O yüzden kupa maçında da bütün enerjimizle sahada olacağız. İki maç da çok önemli. İki önemli deplasman. İkisinde de kazanmak için sahada olacağız." - İSTANBUL