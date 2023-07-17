Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde Olmak İstiyoruz - Son Dakika
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Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde Olmak İstiyoruz

17.07.2023 18:09

Geçen sezon Galatasaray'ın başında büyük başarılara imza atan Okan Buruk, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istediklerini belirten Buruk, oyuncuları mental ve fiziksel olarak hazır olduklarını söyledi. Galatasaray'ın büyüklüğüne vurgu yapan Buruk, takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek için yeni hayaller kurduklarını ifade etti.

Geçen sezon Galatasaray'ın başında büyük başarılara imza atan ve sarı-kırmızılı camiaya şampiyonluk sevinci yaşatan Okan Buruk, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istediklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "Bu sene geçen seneye göre daha hızlı yol almamız gereken bir sene çünkü Şampiyonlar Ligi ön elememiz var. Tatil süresi de daha hızlı oldu ve oyuncular hızlı bir şekilde oynamaya başladı. Yarın oynayacağımız maç bizim için daha etkili olacak. Oyuncuları mental olarak hazırlamak önemliydi. Bunu hazırlık maçlarında gördüm. Bu sene Türkiye Ligi'nin dışında Şampiyonlar Ligi'nde de olmak istiyoruz. Kafa olarak da fizik olarak da buna hazırız" dedi.

"GALATASARAY'IN GENLERİNDE VAR"

Galatasaray'ın büyüklüğüne de değinen Buruk, "Biz Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyoruz, oyuncularım çok istiyor. Galatasaray'ın genlerinde olan bir durum bu. Amacımız tekrar bu seviyeye gelebilmek. Çok güçlü bir taraftarımız var, onlara güveniyoruz. Artık yeni hayaller düşünme zamanı. Yeni hayallerden Şampiyonlar Ligi'nden geçiyor" ifadelerini kullandı.

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