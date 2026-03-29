Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

29.03.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile aldığı başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artıran Okan Buruk'un talipleri de artmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, birçok takımın ilgisini çeken Okan Buruk'a sezon sonunda yeni sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor. Deneyimli hoca da bu sezon gelecek şampiyonlukla birlikte önümüzdeki sezon üst üste beşinci şampiyonluğu kazanmak adına sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'ı son 3 sezondur şampiyon yapan Okan Buruk, bu sezonda da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri konumunda.

AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ

Ligde ve Avrupa'da alınan başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artıran Okan Buruk'a başta İtalya olmak üzere Almanya ve Fransa'dan bazı takımlar ilgi göstermeye başladı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'a artan ilgi sonrası harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yaparak sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yıllık kazancında artışa gidilerek uzatmasını isteyecek.

GALATASARAY'DA KALMAYI HEDEFLİYOR

Okan Buruk'un her ne kadar Avrupa'da takım çalıştırma hayali olsa da ilk önceliği Galatasaray'da kalmak olacak. Başarılı hoca, bu sezonda da şampiyonluğa ulaşıp, gelecek sezon da şampiyon olarak 5 sene üst üste şampiyon olan tek teknik direktör olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda deneyimli hocanın yeni sözleşmeye ikna olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 20:21:58.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.