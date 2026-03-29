Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

Galatasaray'ı son 3 sezondur şampiyon yapan Okan Buruk, bu sezonda da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri konumunda.

AVRUPA'DAN BÜYÜK İLGİ

Ligde ve Avrupa'da alınan başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artıran Okan Buruk'a başta İtalya olmak üzere Almanya ve Fransa'dan bazı takımlar ilgi göstermeye başladı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'a artan ilgi sonrası harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yaparak sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yıllık kazancında artışa gidilerek uzatmasını isteyecek.

GALATASARAY'DA KALMAYI HEDEFLİYOR

Okan Buruk'un her ne kadar Avrupa'da takım çalıştırma hayali olsa da ilk önceliği Galatasaray'da kalmak olacak. Başarılı hoca, bu sezonda da şampiyonluğa ulaşıp, gelecek sezon da şampiyon olarak 5 sene üst üste şampiyon olan tek teknik direktör olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda deneyimli hocanın yeni sözleşmeye ikna olmasına kesin gözüyle bakılıyor.