Okan Buruk, Sporting karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesi eksikleri olduğunu belirterek, "Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında yarın TSİ 22.00'de Lizbon'da Sporting ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Jose Alvalade Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak Portekiz ekibine karşı oynayacakları maçla ilgili konuşan Buruk, "Şampiyonlar Ligi başlıyor. Tabii ki bu, hem teknik adamlar hem futbolcular hem de belki dünyadaki birçok futbolcu ve teknik adam için hayal olan, olmak istedikleri bir organizasyon. Burada ilk maçımıza çıkacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynadılar. Kendi sahalarında dört maç kazandılar. Arsenal dışında kendi sahalarında kazanamadıkları bir maç yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var, önemli isimlerini kaybettiler ama bence onların yerine oynayacak isimler, bu sezon başlayan oyuncular yine çok iyi. Çok iyi bir kadroları ve çok iyi bir oyunları var" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum"

İyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, Sporting'e karşı analizlerini yaptıklarını söyledi. Buruk, "Beş tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık. Sporting'in ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisindeki kalitesini ve rakip kaleye ne kadar çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler. Geldikten sonra takımı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıması önemli. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz varsa önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum: 11 kişi çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Abdülkerim'in sakatlığı yok"

Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığıyla ilgili çıkan haberlere yönelik ise, "O haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda. Buraya da geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun için herhangi bir şey yok" diye konuştu.

"Son kararımızı yarın vereceğiz"

Kadroya yeni katılan oyuncular olduğunun altını çizen Okan Buruk, "Bugün son antrenmanı yapacağız. Karar vermek için yarın bir gün daha var. Biliyorsunuz, kadromuza geç katılan oyuncular oldu. O yüzden bu oyuncuların bir hazırlık süreci var. Onları en iyi şekilde değerlendirip oyuncularla da bunu paylaşacağız. Oyuncuların geri bildirimleri de bunda çok önemli. Tabii ki son kararımızı yarın vereceğiz" dedi.

"Sporting'in şampiyonluğunda payım var"

Jose Alvalade Stadyumu atmosferi ve kulübe yönelik gelen soruya Okan Buruk, "19 yıl sonra şampiyon olmalarında benim de biraz payım var. Özellikle 4-0 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını düşünüyorum. Seyirciler ve atmosfer de çok önemli. Tabii ki Şampiyonlar Ligi için çok güzel bir stadyum, çok güzel bir ortam, muhteşem bir taraftar var. Bu tecrübeyi daha önce yaşamıştım. O yüzden tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak... Avrupa Ligi'nde bunu yaşamıştık, Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak benim için çok önemli ve değerli" yanıtını verdi.

"İlk maç hep çok özeldir"

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçın heyecanı farklı olduğuna değinen Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Futbolcular için olduğu kadar taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı gündür, gecedir."

"Deniz Gül, başlangıçta düşüneceğimiz oyunculardan bir tanesi"

Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan milli futbolcu Deniz Gül ile ilgili düşüncelerini paylaşan sarı-kırmızılıların teknik patronu, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, genç ama milli bir oyuncu, kendi ülkesi. Tabii Türk oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe onun için. Tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere öz güven sağlıyor. Milli Takım'dan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de birçok takımın almak istediği ama onun da Galatasaray'ı çok istediği, Galatasaray'ın da onu çok istediği bir oyuncu. Şu anda bir adaptasyon dönemi. Çok yeni geldi, yaklaşık 6-7 gün oldu bizde antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa ve takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri Porto'da çok yüksek sürelerde oynamadı. Bu maç ve 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce kazandırmak gerekiyor. Geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da başlayacak oyuncular arasında düşüneceğimiz oyunculardan biri."