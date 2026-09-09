Okan Buruk, Sporting maçında 11'de 2 değişiklik yaptı, Osimhen yerine Barış Alper - Son Dakika
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Okan Buruk, Sporting maçında 11'de 2 değişiklik yaptı, Osimhen yerine Barış Alper

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının 11'ine göre Sporting karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı. Mario Lemina ve Victor Osimhen'in yerine Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının 11'ine göre Sporting müsabakasında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre Sporting karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk; Mario Lemina ve Victor Osimhen'in yerine Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'a göre verdi.

Galatasaray'da, Sporting maçında önemli eksiklikler bulunuyor. Cimbom'da; Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç, sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor.

Barış Alper forvette, Jakobs defansın ortasında başladı

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, hücumda ve savunmadaki eksikliklerden dolayı bu bölgelerde farklı isimlere şans verdi. Buruk, Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper Yılmaz görev aldı. Savunmada ise Davinson Sanchez yanında Ismail Jakobs'u forma giydi.

Sarı-kırmızılıların 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Deniz Gül, Rafael Leao ve Berat Luş bekledi.

Deplasmanda tam destek

Galatasaray taraftarı, Portekiz deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Okan Buruk, Sporting maçında 11'de 2 değişiklik yaptı, Osimhen yerine Barış Alper - Son Dakika
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