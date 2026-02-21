Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki - Son Dakika
Okan Buruk'tan Atilla Karaoğlan'a tepki

21.02.2026 22:33
Konyaspor, deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Yardımcı hakemlerin elini sıkan Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'ı pas geçti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

OKAN BURUK'TAN HAKEME TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Konya'daki son düdük sonrası hakemlerin yanına giden başarılı teknik adam Okan Buruk, yardımcı hakemlerin elini sıkarken, Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.

Görüntü: beIN Sports

ZİRVEDE PUAN FARKI 3

Bu sonuçla birlikte 55 puanda kalan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3'te kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.

Atilla Karaoğlan, Galatasaray, Okan Buruk, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet abbasi Mehmet abbasi :
    hakemsaray değildi hakem sanırım 12 6 Yanıtla
  • Halil Sahin Halil Sahin:
    Alış buruk alış yenilmiyecegiz hakemler hep bizimle olacak diye birşey yok... yürüde ense traşını görelim..... 4 1 Yanıtla
  • Faruk AK Faruk AK:
    Tabi Konya'ya kırmızı kart vermedi cincona penaltı vermedi niye sıksın 3 0 Yanıtla
