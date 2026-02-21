Okan Buruk\'tan Atilla Karaoğlan\'a tepki

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Konya'daki son düdük sonrası hakemlerin yanına giden başarılı teknik adam Okan Buruk, yardımcı hakemlerin elini sıkarken, Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı ve direkt olarak soyunma odasına gitti.
Bu sonuçla birlikte 55 puanda kalan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3'te kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak.
