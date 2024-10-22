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Okan Buruk'tan Avrupa Hedefi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

22.10.2024 13:20
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- Okan Buruk: "Hedefimiz belli, Avrupa'da ilk 8'e girmek"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Osimhen, Galatasaray'ı çok seviyor, burada çok mutlu"

"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg'u iyi analiz ettiklerini belirterek, maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Buruk, ayrıca Avrupa Ligi'nde hedeflerinin ilk 8'de yer almak olduğunu ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, yarın evinde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Avrupa'daki hedefimiz için çok önemli. İlk maçı sahamızda kazandık. İkinci maçta istemediğimiz bir sonuç aldık. Kazanarak telafi etmemiz gerekiyor. Hedefimiz belli, Avrupa'da ilk 8'e girmek. Oradan son 16'ya kalmak. Oyuncularımızın motivasyonu yüksek. Moralimiz yüksek. Ligdeki durumumuz belli. İçerideki hava, arkadaşlık bir sonraki maça bizi güçlü bir şekilde taşıyor. Rakibimizi biliyoruz, analizini yaptık. Oyuncularımıza gösterdik. Özellikle geçiş hücumu çok etkili oynayan bir takım. Burada dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Rakibimiz topu rakibe bırakan bir takım. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Galatasaray takımının her zaman genlerinde olan Avrupa'daki başarısını tekrar sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

Geçmiş maçlara bakmadıklarını söyleyen Buruk, "Yarın çok önemli bir maç var. Elfsborg'a karşı kazanıp grupta yolumuza devam edeceğiz. Kadrolar değişiyor, oyuncular değişiyor, rakiplerin oyunu değişiyor. Elfsborg maçına odakladık. Bizim bir oyunumuz var. Kendi oyunumuzu da net bir şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Bu ayki programımız geçen aya göre daha rahat"

Şampiyonluk için bütün oyuncuları hazır tutmaları gerektiğini ifade eden 51 yaşındaki teknik direktör, "Bazen doğal olarak rotasyon oluyor. Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bu ayki programımız geçen aya göre daha rahat. Daha az maç oynayacağız. Değişikler yapacağız ama ilk önemli olan şey kazanmamız gerekiyor" dedi.

"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız"

Okan Buruk, Elfsborg'un oyununun sürpriz olmadığını da aktararak, "Rakibimizin oyununu seyredince sürpriz değil. Avrupa oynadığı 10 maçta pozisyonu gole çevirme yüzdeleri yüzde 60. Geçen sene İsveç Ligi'nde ikinci oldu. İyi bir takım. Roma'yı yendi. AZ Alkmaar'dan puan alıyordu. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Buruk, maç saatinin erken olmasının kendileri için kötü bir durum olmadığını belirtti.

"Osimhen, Galatasaray'ı çok seviyor, burada çok mutlu"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in iyi bir insan ve futbolcu olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kadromuza katacağımız oyuncularla bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Orada sizin ona vereceğiniz, onun size vereceği enerji çok önemli. Soruyoruz da oynadığı takımlara, çalıştığı hocalara. Aldığımız bilgileri, onunla yüz yüze yaptığım görüşmeleri şu anda bire bir yaşıyoruz. Çok iyi profesyonel. Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'da çok mutlu. Soyunma odası için de iyi bir figür. Yaşına göre çok da oturaklı. Çok iyi bir insan, futbolcu aldık. Takım içerisindeki özellikle bu sene gelen oyuncuların karakterinin de çok güçlü olması bence o anlamda hem oyuncuları hem de karakterlerinin iyi olması bizi çok sevindiriyor. Bu anlamda şanslıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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