Okan Buruk\'tan AZ Alkmaar Maçı Açıklamaları

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşılaşmasında, ilk maçtaki 4-1'lik yenilgiye rağmen turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Buruk, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de katıldı.

İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Yarın sadece bir maça çıkmıyoruz. Aslında bir umudun peşinden, Galatasaray'ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. İlk maçtan önce nasıl hissediyorsak, turu geçmek için hangi umudu besliyorsak yarın da aynı umutla sahada yer alacağız. Bir ülkeyi ve Galatasaray camiasını temsil ediyoruz. Yarın üzerimize düşen, ilk maçta yapamadığımız ne varsa yarın ortaya koymamız gerekiyor. Bu inancın peşinden koşacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımla birlikte buna inanıyoruz. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz." diye konuştu.

Takım olarak yoğun bir fikstürden geçtiklerini vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu durumda fiziksel hazırlık yapma şansımız olmuyor. Oyuncuları yenileyip, dinlendirip bir sonraki maça çıkıyoruz. Uzun bir hazırlanma sürecimiz olmuyor. Burada mental hazırlık çok önemli. AZ Alkmaar ve Çaykur Rizespor maçlarında ilk yarılarında fizikten ziyade mental sorunlar yaşadık. Son 2 maçtaki en büyük sıkıntımız yaptığımız çok fazla top kaybı. Galatasaray kalitesindeki bir takımın bu kadar kolay top kayıpları yapması düşündürücü. Hiç beklemediğimiz oyuncular fazla top kaybı yaptı. Bu da oyunda üstünlüğü kurmamızı engellerken, oyunun dengesinin aleyhimize bozulmasına ve rakiplere öz güven vermemize neden oluyor. Topun bizde kalması çok önemli olacak. AZ Alkmaar, liglerinde maç yapmadan gelecek. Tempo yapmak isteyecekler. Biz de kendi tempomuzu doğru şekilde ayarlamamız gerek. Çaykur Rizespor maçında skor 1-1 iken oyun sürekli durdu. Özellikle kalecilerin vakit geçirmeleri problem oluyor. Türkiye'de de hakemlerin buna izin vermesi temponun Avrupa'nın gerisinde kalmasına neden oluyor."

Buruk, hava tahminlerinde yarın karlı bir hava beklendiği hatırlatılarak zeminle ilgili endişeleri olup olmadığının sorulması üzerine, "Yarın akşam maç sırasında kar yağışı olmasın. Hem zeminin hem de maçın kalitesi için inşallah yağmaz. Ancak kar yağışı geliyor. Pazartesi günü için de bu risk var. Hangi şartlarda olursa olsun bizim için fark etmez. Galatasaray bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinden koşuyorsa ne saha zemini ne de atmosfer önemlidir. Sadece işimize ve başarıya odaklanmamız gerek. Zemin nasıl olursa olsun bu turu geçmek için oyunun içinde hep olmamız gerek." ifadelerini kullandı.

"İlk maçtaki 4-1'lik mağlubiyet bizim için büyük bir hayal kırıklığı"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ilk maçta yaşadıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İlk maçta yedikleri kırmızı kartın maçın gidişatını etkilediğine değinen Buruk, "İlk maçtaki 4-1'lik mağlubiyet bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Böyle bir şeyi beklemezdik. Galatasaray'dan beklenti çok yüksek. Özellikle maçların hikayeleri istediğiniz gibi gelişmeyebiliyor. İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize üstünlüğü verdik. Buradaki maçta da benzer senaryonun olmayacağını bilemeyiz. İlk maça takılı kalmadan bu maçta rakibimize aynı zorluğu yaşatmak ve turu çevirebilecek skoru almak istiyoruz. İlk maçtaki skora çok üzüldük. Biz Galatasaray ve taraftarımızı mutlu etmek için yaşıyoruz. Onları 2,5 sene boyunca hep mutlu ettik. Bu tür sonuçlar taraftarımızı üzüyor. Ancak taraftarımız merak etmesin onları yeniden çok fazla sevindireceğiz. Bize güvensinler." şeklinde görüş belirtti.

"Önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil"

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi düşünmediklerini söyledi.

Önceliklerinin AZ Alkmaar müsabakası olduğuna değinen Buruk, "Sadece AZ Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe, bir sonraki müsabaka. Bugün sadece AZ Alkmaar maçını düşünüyoruz. Önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonunun derbiye yabancı hakem yöneteceğini açıklamasıyla ilgili, "Yabancı hakemle ilgili bir plan vardı. Bununla ilgili kararın verildiğini duyuyorduk. Bunlar dedikodu şeklindeydi ancak karar verildi. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin yönetmesi. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Önümüzdeki günlerde doğru şekilde değerlendirilecektir. Bizim için iyi hakem olması önemli. Sadece sahaya, saha içindeki oyuna bakıyorum. Hakemin pasaportu veya kimliği çok önemli değil. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu da dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu ve derbi için çok hayırlısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Günay: "Yüzde 1 bile olsa Galatasaray camiası o umudun peşinden koşar"

Sarı-kırmızılı takımın kalecilerinden Günay Güvenç, düşük de olsa turu geçme umudunun peşinden koşacaklarını dile getirdi.

İlk maçtaki dezavantajlı skora rağmen turu geçmek için mücadele edeceklerini aktaran Günay, "Yüzde 1 bile olsa Galatasaray camiası o umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile yarınki mottomuz bu olacak. Ülke puanı, kendi mutluluğumuz ve başarımız var. Bunları göz önünde bulundurarak yarın sahada her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı file bekçisi, zaman zaman takım arkadaşlarının performansıyla ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Tepkiler her zaman olacak. Hocamız çıtayı o kadar yükseğe çıkardı ki beraberlikte bile taraftarımız tepki gösteriyor. Bu da başarıdan kaynaklanıyor. Oynasam da oynamasam da görevlerim var. Buna devam ediyorum, tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Takıma zaman zaman tepkiler oluyor. Ancak bu işin bir parçası. Birbirimizle çok konuşuyoruz. Birbirimize yanlışlarımızı anlatıyoruz. Takımda bunu yapan çok oyuncu var. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa oyuncu grubu olarak yapmaya hazırız. Yoğun fikstürde hocamızın başı kadro yapılanması, oyuncu eksiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle çok yoğun. Biz bu yoğunluğu hafifletmeye çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Yorgunluklar oluyor ama rakibimiz de yoruluyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.