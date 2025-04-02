Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz

Okan Buruk\'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisi öncesinde konuştu. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a değinen Buruk, "Hakemin maçın içinde olmadığı, özellikle sakatlıkların olmadığı, sakatlıkları önleyecek düdüklerin olduğu bir maç gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz" dedi.

02.04.2025 20:39
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe derbisi öncesinde konuştu. Buruk, dev karşılaşmada düdük çalacak hakem Cihan Aydın hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

KADRO TERCİHİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Okan Buruk'un maç öncesi açıklamaları şu şekilde;

"Tek maç. Bu maçı düşünürken bir yandan ilk 11'leri yaparken devamını da düşünüyoruz maçın, maç sadece 90 dakika sürmeyebilir. Uzayabilir, penaltılar, hepsi bir ihtimal. İki takım da 90 dakikayı kazanmak isteyecek. Hedefimiz bu. Mental olarak hazırız. Fiziksel olarak hazırız. Uzun süre sonra tam kadroya yakınız. Sadece Jelert'in ufak bir ağrısı var. Yusuf'u yabancı kuralından dolayı alamadık. İlk 11'i seçerken başlayacak ve devam edecek oyuncular var. Tek forvet başlıyoruz. Oyun devamını düşünerek Morata'yı başlatmadık. Kupa maçlarında Günay hep oynadı. Kaan uzun zamandır oynamamıştı, oyun kurmada önemli bir oyuncu, bu maç onu düşündük. Bütün oyuncularım oynamak istiyor, hepsi hazır.

GÖZÜ CİHAN AYDIN'IN DÜDÜKLERİNDE OLACAK

Maç içinde her şey inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Hakemin maçın içinde olmadığı, özellikle sakatlıkların olmadığı, sakatlıkları önleyecek düdüklerin olduğu bir maç gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz."

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sk 06:
    cihan aydın gs uşağı ne beklenir ki ŞİKESARAY HA BİRDE GAWATI Meşhur 1 2 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    6s li cihan aydın yönetiyor. daha ne istiyorsunuz ? 1 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    Baskı altına alma çabası boşuna maymun demiyolar 0 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Sen takip etsen be olur etmesen ne olur boyundan büyük laf etme 0 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    düdük zaten sizden yana çalıyor neyini takip etçen hoca 0 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    bunun bir cezası filan yokmu ya sürekli hakemleri tehdit ederek baskı altına almaya çalışıyor düdük. 0 0 Yanıtla
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