Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi yorumu - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi yorumu

Buruk, hakem performansını eleştirirken Mourinho'ya da göndermede bulundu.

25.02.2025 02:17
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 sona eren derbi maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sloven hakem Slavko Vincic'in performansından memnun olmadığını dile getiren Buruk, "Final yönetmiş bir hakemin burada ayağının titremesi…Ben üç kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Yani o kadar bekliyordu ki düdük çalmak için... Yani bu seviyedeki bir hakemden bu kadar kötü performans görmedim" dedi. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında ise "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan ve yaklaşık 55 yıl sonra yabancı bir hakemin düdük çaldığı karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

"Hücum yönümüzde kendi istediklerimizi yerine getiremedik"

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mücadele gücü iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini biliyorduk. Duran top dışında rakibe net pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdi, üretme konusunda beklentimizin çok altında kaldık. Pozisyon zenginliği olmayan maçtan çıktığımız için tabii ki bu anlamda ben mutsuz oluyorum. Belki en çok eleştirildiğim yerlerden biri de belki hücum gücünün çok iyi olması, savunmamızın kötü olmasıydı. Bugün savunma yönümüzü iyi oynadık ama hücum yönümüzde kendi istediklerimizi yerine getirmedik" dedi.

"Bu kadar kötü performans görmedim"

Karşılaşmayı yöneten yabancı hakeme de eleştiride bulunan Buruk, "Final yönetmiş bir hakemin burada ayağının titremesi…Ben üç kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Yani o kadar bekliyordu ki düdük çalmak için... Yani bu seviyedeki bir hakemden bu kadar kötü performans görmedim. Dördüncü hakemi hiç dinlemedi Türk olduğu için. El pozisyonu var biliyorsunuz Mert Müldür'ün yerde iki kere eliyle topu sektirdi basketbol oyuncusu gibi. Dördüncü hakem el diyor ve sadece Türk olduğu için dördüncü hakem el atışını vermedi. Ona zaten oyun içerisinde sen çok karışma dedi. Yani yanımdayken bir iki faulde de karıştı. Yani gerçekten bu kadar kötü bir performans görmedim" diye konuştu.

"Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur yine burada ağladı"

Okan Buruk, Jose Mourinho hakkında ise şunları söyledi:

"Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi yorumu - Son Dakika

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