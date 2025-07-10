Okan Buruk\'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde Galatasaray Youtube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

''HAKAN'I HERKES İSTER''

Hakan Çalhanoğlu transferi hakkında konuşan Okan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ve orta saha olarak Avrupa'da en değerli oyuncularından biri. 16 yaşından beri tanıyorum, biliyorum. Galatasaray sevgisi inanılmaz büyük. Şu anda oynadığı bir takım var ve takımının da büyük bir gelir beklentisi oluyor. O seviyede oyuncu gönderirseniz, aynı seviyede oyuncuya çok para verirsiniz. Inter'in de beklentisi normal." dedi.

"BİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Milli oyuncu için şu ana dek girişimlerinin olmadığını belirten Okan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ama bütçe konusunda Osimhen konusu önem kazanıyor. Sonrasında hamleleri yapacağız. Hakan da Inter gibi bir takımın oyuncusu ve onlara da saygı duymak lazım. Bu tip oyuncuları almak önemli ama hem bütçemiz, hem de rakibin beklentileri ne olacak bilemiyoruz. Bu tip oyuncularda çok yüksek rakamlar çıkıyor. Bu konuda bir girişimimiz olmadı."