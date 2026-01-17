Okan Buruk\'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da Bebek Otel'in yanında bulunan manavda görüntülenmesi başarılı hoca ile ilgili spekülasyonlara yol açmıştı.

''ALIŞVERİŞ YAPTIĞIM DEKONTU ÇIKARTTIM''

VIP uyuşturucu partilerinin düzenlendiği Bebek Oteli'nin yanındaki manavda görüntülenmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Sonra hatta manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkarttım. O dönem nektar zamanıydı. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.'' dedi.

''SAÇMA SAPAN BEL ALTI VURUŞLAR''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, ''Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim. Poşetleri arabaya gönderttim. 5-6 poşetle çıkmak zorunda değilim. Saçma sapan, bel altı vuruşlar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum." sözlerini sarf etti.