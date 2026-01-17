Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da Bebek Otel'in yanında bulunan manavda görüntülenmesi başarılı hoca ile ilgili spekülasyonlara yol açmıştı.
VIP uyuşturucu partilerinin düzenlendiği Bebek Oteli'nin yanındaki manavda görüntülenmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Sonra hatta manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkarttım. O dönem nektar zamanıydı. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.'' dedi.
Sözlerine devam eden Okan Buruk, ''Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim. Poşetleri arabaya gönderttim. 5-6 poşetle çıkmak zorunda değilim. Saçma sapan, bel altı vuruşlar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum." sözlerini sarf etti.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)