Spor

Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

17.01.2026 23:57
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, gündemde yer alan spekülasyonlar hakkında konuştu. Görüntülendiği manavda alışveriş yaptığını açıklayan Okan Buruk, ''Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkarttım. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLIK GETİRDİ

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da Bebek Otel'in yanında bulunan manavda görüntülenmesi başarılı hoca ile ilgili spekülasyonlara yol açmıştı.

''ALIŞVERİŞ YAPTIĞIM DEKONTU ÇIKARTTIM''

VIP uyuşturucu partilerinin düzenlendiği Bebek Oteli'nin yanındaki manavda görüntülenmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Evimin 500 metre ilerisinde manava gidişim. Sonra hatta manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkarttım. O dönem nektar zamanıydı. Avokado, mango aldım. Bir meyveyi de yemiştim. Ben sokağa, yere hiçbir şey atmam. Cebime koydum. Bu hassasiyette bir insanım.'' dedi.

''SAÇMA SAPAN BEL ALTI VURUŞLAR''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, ''Komik şeyler görüyorsunuz sonra. Elinde ne vardı diyorlar. Meyve yedim. Poşetleri arabaya gönderttim. 5-6 poşetle çıkmak zorunda değilim. Saçma sapan, bel altı vuruşlar oluyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Karakuş Mahmut Karakuş:
    Ben öyle bir meyve görmedim daha önce pikme, derhal kan testi yapılmalı bu da içeri atılmalı 12 13 Yanıtla
  • Murat Özdil Murat Özdil:
    Manavda hıyarın kilosu kaça acaba? 2 4 Yanıtla
  • Murat Mertkol Murat Mertkol:
    biz de yedik serial kan testine sokun bunu pozitif cikmasa bende birsey bilmiyorum 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
