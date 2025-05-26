Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık

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Okan Buruk\'tan Mourinho\'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
26.05.2025 15:45  Güncelleme: 16:10
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Okan Buruk\'tan Mourinho\'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşarak, ''Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti.'' şeklinde konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

''2026'DA. 26 ŞAMPİYONLUK''

Yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Üst üste 4. şampiyonluk... 2026'da 26. şampiyonluk yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadro yapımızı doğru yapmak... Yine çok zorlu yapmak. Zorlu rakipler olacak. En yakın takipçimiz Fenerbahçe olmak üzere tüm rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş geride kaldı ama iki derbi birden kazandı.'' dedi.

"MOURINHO'YU HİÇ DİKKATE ALMADIK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'e gelişini ve sezon içerisinde gelişen olayları değerlendiren Buruk, "Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması, Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi. Öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şimdi aynı şeyi diyemiyoruz. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası... Herkesin bir stili var. Saygı duyuyorum. İlk defa Türkiye'de yaşanmadı bu, İngiltere, İspanya, İtalya'da da bu yaşandı. Ona adapte olmanız, neler karşınıza geleceğinizi bilmelisiniz. Onu hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, çok önemli bir teknik direktör. Fenerbahçe maçından sonra fiziki saldırı oldu ama bunu hiç uzatmayalım dedik. Bu senenin kazananı, herkesin gözünde Galatasaray. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşecektir." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk\'tan Mourinho\'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erol:
    Morinho türk futbolunu kötülemedi gerçekleri söyledi.bunu daha öncede jesus söylemişti.herkes bikiyorki bu ülkede hakemler tarafından,Yapı tarafından malum takım kollanıyor.3 temmuzda zirve yapan cumhuriyet ile fetö arasındaki savaş devam ediyor.bunsezonda şimdilik fetö kazanmış görünüyor qncak sonunuz gelecek 15 40 Yanıtla
  • Halis demir:
    morinyo burnunu sıktığında dikkate almışdın 13 20 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Erol malı, Türkiyeye ilk geldiklerinde söylesinler ya bunları. Hepsi feneri yıllar sonra şampiyon yapıp kahraman hoca olmaya hevesleniyor. Başarısız olunca rakiplerinin emeğine saygısızlık ediyorlar. Bir tane derdi kazanamamış. Ya onu geçtim samsuna göztepe karşı kazanamamış. Siz bunun hesabını sormak yerine hocanızla ağız birliği yapıp türk futboluna çamur atarsanız daha çok beklersiniz. Bu kafayla devam edin. 14 9 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    macun nerde seside kesildi ortalıkta da yok 5 6 Yanıtla
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