Okan Buruk'tan Sistem Değişikliği - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk'tan Sistem Değişikliği

Galatasaray, Elfsborg maçına 3-5-2 sistemiyle başladı. Okan Buruk 3 değişiklik yaptı.

23.10.2024 17:49
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg karşısında sistem değiştirerek, maça 3-5-2 formatında başladı. Buruk ayrıca son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre 3 zorunlu değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Elfsborg karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk, Fernando Muslera, Ismail Jakobs ile Roland Sallai'nin yerine Günay Güvenç Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen'e görev verdi. Fernando Muslera'nın yokluğunda Icardi sahaya kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'da Fernando Muslera kırmızı kart cezasından, Ismail Jakobs sakatlığından ve Roland Sallai de UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmuyor.

Sistem değişti

Teknik Okan Buruk, Elfsborg mücadelesinde sistem değişikliğine gitti ve 3'lü savunma ve çift forvetle başladı. Müsabakaya 3-5-2 formatında başlayan Buruk, daha önce de Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa karşısına da çift forvetle çıkmış, Osimhen - Mauro Icardi'ye görev vermişti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, 3'lü savunmayla ise ilk kez sahaya çıktı.

Osimhen 3 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, 3 maç sonra 11'de başladı. Bu sezon son olarak Kasımpaşa maçında 11'de görev alan Osimhen, sakatlığından dolayı Riga ve Alanyaspor müsabakalarında oynamadı, Antalyaspor mücadelesinde ise sonradan dahil oldu.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Galatasaray taraftarı, maç saatinin erken olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Galatasaray, Okan Buruk, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Sistem Değişikliği - Son Dakika

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