Okan Buruk'tan Sporting maçı VAR hakemine sert eleştiri - Son Dakika
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Okan Buruk'tan Sporting maçı VAR hakemine sert eleştiri

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçında tartışmalı pozisyonu VAR'a çağırmayan Alman hakem Christian Dingert'i eleştirerek hakemlik hayatının bitirilmesi gerektiğini söyledi. Buruk ayrıca Kocaelispor galibiyeti sonrası liderliği geri aldıklarını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting ile oynadıkları maçın VAR hakemi Alman Christian Dingert'in kararlarını eleştirerek, "Pozisyonu VAR'a çağırmayan Alman hakemin, ben olsam hakemlik hayatını bitiririm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ı anarak başlayan Buruk, "Bugün Taçsız Kral Metin Oktay'ın ölümünün 35. yıl dönümü. Kendisini saygıyla anıyorum" dedi.

Kocaelispor'un kendi yarı alanında savunma yapmasını ve kanat baskısı kurmasını beklediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. İlk yarı sağ kanattan çok rahat bir şekilde rakip kaleye gittik. Orada biraz daha becerikli işler yapabilirdik. Maçı çok dominant bir şekilde geçirdik ve rakip yarı alanda oynadık. Bir tane verilmeyen golümüz var, iki topumuz da direkten döndü. Hücum anlamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk defa 11'de başlayan Leao ve Deniz'in performansları olumluydu; çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Seyircimiz her zamanki gibi takımı yukarı taşıdı. İki taraf birleşince çok daha dominant oluyoruz. Genel olarak iyi bir maç oldu. Tekrar liderliği geri aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması önemli"

Türk teknik adam olarak Galatasaray'da görev yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Galatasaray'ın eski oyuncusu olmam kıymetli. Bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması önemli. Bunu başaran bir kişi daha vardı, o da bir Türk'tü; sevgili Fatih Terim hocamız. Son 19 yılda Türk teknik direktörlerin büyük başarısı var. Kimse kimseyi Türk ya da yabancı diye ayırmıyor ancak Türk oyuncuları da değersizleştirmeye çalışıyorlar. Asıl önemli olan sokaktaki insanların sevgisi. Sosyal medyada reyting almak için tabii ki eleştiriler olacak. Bunların hepsi futbolun bu kadar popüler olmasından ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. Çok fazla kafaya takmadan işimize odaklanmalı ve başarıları sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.

"VAR'a çağırmayan Alman hakemin, ben olsam hakemlik hayatını bitiririm"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynadıkları karşılaşmaya değinen Okan Buruk, "Biz Lizbon maçından farklı bir skorla da dönebilirdik. 1-0 öndesiniz ve tartışmasız bir kırmızı kart pozisyonu var. Bunu VAR'a çağırmayan Alman hakem Christian Dingert'in, ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor. 3-0, 4-0 kazanıp gelebileceğimiz bir maçtı. 1-1'den sonra 50 ile 60. dakikalar arasında, topun ayağımızda kalması gereken anlarda hatalar yaptık. Bunları oyuncularımızla paylaştık ve sorguladık. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını daha iyi yönetmemiz gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullandı.

"Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir"

Puan durumuna baktığında zihinsel olarak güçlendiğini dile getiren Buruk, "Üst üste 4. şampiyonluk yolundaki yarış ateşli bir şekilde sürüyor. Galatasaray'ı ancak Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışabilirler. Buna da Galatasaray taraftarı gereken cevabı verir. Taraftarımız her zaman takımına ve hocasına sahip çıkar" dedi.

"Genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum"

Takımın fiziksel durumunu değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Leao sakatlıktan yeni çıktı. Geldiği günden itibaren yavaş yavaş oyuna dahil ettik ve bugün 11'de başlattık. Deniz de fiziksel olarak henüz maksimum seviyesinde değil, onu antrenmanlarla hazırlıyoruz. Yeni stoperimizi milli maç arasında yüzde 100 hazır hale getirip süre vereceğiz. Genel olarak hazır durumdayız ve bunu sahada net bir şekilde gösterdik" açıklamasında bulundu.

"Batrakov takıma ve lige alıştıkça çok daha iyi olacak"

Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un performansıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu. Ön alanda baskıya gidiyor, savunma görevlerini aksatmıyor, orta sahaya yardım ediyor ve her zaman pas opsiyonu oluşturuyor. İlerleyen süreçte bu performansını skora da yansıtacaktır. Onu oyuna alma amacım hücumda artı bir oyuncu kazanmaktı. Fiziksel gelişimini tamamlayıp takıma ve lige alıştıkça çok daha iyi işler yapacaktır" cevabını verdi.

"Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor"

Sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça yetiştirmek istiyoruz ancak ağrıları devam ederse ve son kontroller olumsuz çıkarsa riske etmeyeceğiz. Önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo'nun ise milli takım arasından sonra döneceğini öngörüyoruz. Geçen yıl sakatlık yaşadığı ayağından değil, diğer ayağına arkadan aldığı darbe nedeniyle sakatlandı" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kocaelispor, Okan Buruk, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Sporting maçı VAR hakemine sert eleştiri - Son Dakika

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