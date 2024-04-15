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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Alanya Oba Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Efecan, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan.

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem, Icardi.

AURIER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve sarı-kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıkmış oldu.

CANLI ANLATIM

90' Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

83' GOOOLLL! Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi de sahne aldı ve attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

80' Savunma arkasına gönderilen topa Oğuz Aydın hareketlendi ama Derrick Köhn hızla topu Alanyasporlu futbolcudan önce aldı.

79' Hakim Ziyech'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

77' Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Nelsson'un yerine Zaha ve Davinson girdi.

74' Galatasaray'da Derrick Köhn soldan ceza sahasına girmek isterken dengesini kaybedip yerde kaldı. Kısa süreli sakatlık yaşasa da ayağa kalktı.

73' Derrick Köhn'ün pasında topu alan Barış Alper, ilk golde olduğu gibi topu sağına çekip çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. Durum şimdi 3-0

72' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kendisinin 2, takımının ise 3. golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

71' Kaan Ayhan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu kaleci yumrukladı. Savunmaya çarpan top bir anda kaleye yönelse de Fidan Aliti topu uzaklaştırdı.

70' Alanyaspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı. Savunmasına yardıma gelen Icardi, kafayla topu uzaklaştırdı.

69' Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, son 4 lig maçında 5. asistini yaptı.

68' Dries Mertens'in yay üzerinden yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

64' KIRMIZI KART! Alanyaspor'da Leroy Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

62' Hakim Ziyech'ten harika gol! Ceza sahası dışında topla buluşan Ziyech topu sol ayağına çekti, uzak köşeye harika vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

61' GOOOLLL! Galatasaray, HakimZiyech'in harika golüyle skoru 2-0'a getirdi.

57' Kerem Demirbay'ın pasıyla solda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu sağına çekip yerden sert bir vuruş yaptı. Top uzak direğin dibinden ağlarlar buluştu.

56' GOOOLLL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

54' Alanyaspor'da Yusuf Ozdemir'in ceza sahasına çevirdiği topta Efecan Karaca yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu sürdürdü.

50' İki oyuncunun da tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

49' Galatasaray, soldan bir korner daha kazandı. Ziyech'in ortasında Abdülkerim, ön direkte kafayı vurdu ama top yandan auta gitti. Sonrasında Abdülkerim ve Fidan Aliti sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

48' Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü. Dönen topa Köhn vurdu ama savunmaya çarpan top kornere gitti.

47' Alanyaspor'da Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

46' Zorlu karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech oyuna girdi. Aurier ile Kerem Aktürkoğlu kenara geldi.

D.A Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

45' Galatasaray'da Mertens, bu sezon 6. kez direğe takıldı.

45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

44' Richard'ın savunma arkasına gönderdiği topa Efecan hareketlendi ama Muslera tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı.

41'DİREK! Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geldi.

40' Yusuf'un tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

39' Alanyaspor'da Yusuf Özdemir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

36' Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Arjantinli golcü istediği vuruşu yapamadı.

35' Alanyaspor Nelsson'un pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi ancak VAR'ı bir müddet dinleyen Cihan Aydın oyunu sürdürdü.

34' Alanyaspor gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan'dan önce Nelsson dokundu ve topu uzaklaştırdı.

29' Alanyaspor bu bölümde baskısını artırdı. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı. Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

28' Nelsson'dan yine çok kritik hamle. Yusuf Özdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği top, Ahmed Hassan'dan önce Nelsson uzaklaştırdı.

27' Galatasaray'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Mertens ortaladı. Abdülkerim'in kafası üstten auta gitti.

26' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile golü buldu ancak hakem Cihan Aydın, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

25' Galatasaray, Yusuf Özdemir'in Kerem Demirbay'a yaptığı faul sonrası tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

23' Maçta 23. dakika itibariyle henüz isabetli şut atılmadı. 22' Alanyaspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Jure Balkovec ortaladı, Fer'in vuruşu üstten auta gitti. 21' Barış Alper, Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol etmek isterken Jure Balkovec'e faul yaptı.

20' Fatih Tekke gördüğü kırmızı kart sonrası tribüne gitti. Karşılaşma kaldığı yerden devam ediyor. 19'KIRMIZI KART! Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yan hakeme yaptığı sert itirazlar sonrası kırmızı kart gördü. 18' Maçta tempo bir hayli düşük. Yaşanan faullerle oyun sık sık duruyor.

17' Alanyaspor, Galatasaray kalesini 4 kez yoklarken, sarı kırmızılı takımın henüz şutu yok. 16' Alanyaspor'un maçta yüzde 55'e 45 topla oynama üstünlüğü bulunuyor. 15' Galatasaray bu bölümde istediği oyunu sahaya yansıtamıyor. Okan Buruk, kenarda oyuncularını sık sık uyarıyor. 14' Alanyaspor bu bölümde kendi sağ kanadından etkili ataklar buluyor.

12' Nelsson'dan kritik müdahale! Oğuz Aydın'ın sağdan ceza sahasına kestiği topa Ahmed Hassan Koka'dan önce Nelsson kritik bir müdahale yaptı ve topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 11' Florent Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına kestiği tehlikeli top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı. 10' Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı. 9' Galatasaray hazırlık paslarıyla rakip yarı alana yerleşmek istiyor.

7' Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu son çizgide Aktürkoğlu içeri çevirdi ama savunmaya çarpan top kalecide kaldı.

6' Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa Kerem'den önce kaleci Ertuğrul yetişti ve tehlikeyi önledi.

2' Efecan Karaca'nın derin pasına hareketlenen Yusuf'un çaprazdan vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

1' Maç başladı...