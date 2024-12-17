Okan Buruk\'tan Trabzonspor Maçı Değerlendirmesi

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının kendileri için zorlu bir dönemde çok önemli olduğunu söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un attığı üçüncü golde topun dışarıdan çevrildiğini iddia eden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için kulübemizin daha kalabalık olduğu, sakatlarımızın döndüğü ancak hepsini içimiz rahat bir şekilde kullanamayacağımız gündü. Maça iyi başladık. Golle başladık ama geçiş hücumunda golü yedik. Ardından 2-1 öne geçtik. Ondan sonra üçüncü golü atabilecek pozisyonları yakaladık. İkinci yarı Trabzonspor hücum hattındaki en iyi maçlarından birini oynadı. Biz de savunmada en kötü maçlarımızdan birini oynadık. Bu ikisi birleşince kalemizde goller gördük. Bir tanesi net bir şekilde dışarıdan çevrildi. Hem yardımcı hakem görmedi hem de VAR'dan dönmedi. Geri düşmemizin ardından pozisyonlara girdik. Maçı 4-3 kazandık. Skor 3-3 iken Trabzonspor'un da net pozisyonu vardı. 4-3 geri düşebilirdik. Abdülkerim'in müdahalesiyle golü önledik. Kadro olarak en iyi olmadığımız günde galip geldik. Bizim için zorlu bir dönemde çok önemli bir maçı kazandık. Trabzonspor'u da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Onlar da bugün en iyi maçlarından birini oynadı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Altı puanlık farkı koruduk. Psikolojik olarak aynı güçle devam ediyoruz."

Pozisyonu bir hakem hocasına sorduklarını aktaran Buruk, "VAR'ın neden devreye girmediğini öğrenmek için bir hakem hocasına sorduk. Bize bunun bir skandal olduğunu söyledi. Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazının değiştiğini de duyduk ama benim konuştuğum hakem hocası skandal olarak nitelendirdi." diye konuştu.

"İki takım da çok pozisyon verdi"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iki takımın da savunmada iyi performans sergilemediğini söyledi.

Trabzonspor'un planını bilmelerine rağmen pozisyon verdiklerini aktaran Buruk, "Trabzonspor'un geriden oyun kurmasını değil uzun toplar atmasını bekliyorduk. Bunu bile bile gerimizde top verdik. Kafa topları, ikinci toplarda sıkıntı yaşadık. Savunma anlamında en güçlü ve formda olduğumuz bir gün değildi. Tabii ki oyuncularımız iyi niyetli yapmaya çalıştı. Yediğimiz ilk gol çok komik bir şekilde geçiş golü yedik. Sizin için çok zevkli bir maç oldu. Şenol hoca ve benim için defansif açıdan çok pozisyon verdiğimiz bir karşılaşmaydı. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Ancak bugün ilk defa bir arada oynayan bir savunma dörtlüsü vardı. Bizim için zor ve kritik bir gündü." şeklinde görüş belirtti.

"Batshuayi'ye güveniyorum"

Okan Buruk, sonradan oyuna aldığı Michy Batshuayi'ye güvendiğini söyledi.

Belçikalı santrforun performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Batshuayi'den beklentimiz çok yüksek. İlk 11 başladığı bazı maçlarda bize bunu veremedi. Ancak ona güveniyoruz. İlk 11'de de şans vereceğiz. Özellikle Barış'ın hızını kullanmak istedim. Yunus ve Sallai'nin de kanatlardan hareketliliğini kullanmak istedik. Hücumda istediğimiz verimliliği aldık." diye konuştu.

Buruk, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in kadroya alınmamasıyla ilgili, "Yusuf Demir de yabancı statüsünde. Onunla birlikte 12 yabancı oyuncumuz vardı. Yusuf'a bu zamana kadar çok az şans verdim. Kendisinden ileri dönük beklentim yüksek. Yunus ve Barış gibi önemli bir performans verme potansiyeli var. Hakim Ziyech yerine Yusuf'u tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

"6 puanlık farkı sürdürmek değerli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mutlu sona ulaşmaları durumunda Trabzonspor maçının kırılma anlarından biri olacağını söyledi.

Son anlarda gelen golle aldıkları galibiyete değinen Buruk, "Maç sonunda sevinci hep birlikte yaşamak çok önemli. Şampiyonluk yolunda herkesin bir arada olduğu, paydaş olduğu sevinçler çok değerli. Geçen seneki Kasımpaşa maçını hatırladık. O şampiyonluğa daha yakın bir yerdeydi. Trabzonspor'a karşı oynadık. 6 puanlık farkı sürdürmek galibiyetin değerli olduğunu gösteriyor. Bu sezon şampiyonluğu kazanırsak bu maçın çok büyük payı olduğunu söyleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.