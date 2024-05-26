Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun - Son Dakika
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Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun

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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar, üst üste 2., toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından taraftara hitaben, 'Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar' dedi.

26.05.2024 21:32
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Konyaspor'u depkasmanda 3-1 yenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılılar, üst üste 2., toplamda ise 24. kez mutlu sona ulaştı. Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından taraftara seslendi.

Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun

"25. ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANIN"

Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk\'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ali Arat: Ali KOC a gule gule 5 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Yapma hocam vazeline zam gelmiş:) 4 3 Yanıtla
    Ali Arat: yazik bunlara ya 99 puan almislar ama unuttuklari su 102 puan alan var hahahahah 0 0

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SON DAKİKA: Okan Buruk'tan zafer sonrası ilk sözler: 25. şampiyonluğa hazır olun - Son Dakika
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