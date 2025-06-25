Okan Buruk\'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe\'nin eski hocasını göreve getiriyor

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr, Stefano Pioli'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışında sürpriz bir isme yöneldi.

OKAN BURUK OLMADI

Footmercato'nun haberine göre; Al Nassr, Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'u takımın başına getirmek istemiş ancak deneyimli teknik adam tercihini Sarı-kırmızılı takımdan yana kullanmıştı. Bu doğrultuda Suudi ekibi, rotasını Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'a çevirdi.

JORGE JESUS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde, Al Nassr kulübü yetkililerinin Jorge Jesus ve menajeriyle resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının da Suudi ekibinde çalışmaya sıcak olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN SONRA ARABİSTAN'A GİTTİ

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Türkiye macerasının ardından Al-Hilal'in başına geçti ve ligde namağlup şampiyonluğa uzandı.