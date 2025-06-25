Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr, Stefano Pioli'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışında sürpriz bir isme yöneldi.
Footmercato'nun haberine göre; Al Nassr, Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'u takımın başına getirmek istemiş ancak deneyimli teknik adam tercihini Sarı-kırmızılı takımdan yana kullanmıştı. Bu doğrultuda Suudi ekibi, rotasını Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'a çevirdi.
Haberde, Al Nassr kulübü yetkililerinin Jorge Jesus ve menajeriyle resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının da Suudi ekibinde çalışmaya sıcak olduğu vurgulandı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Türkiye macerasının ardından Al-Hilal'in başına geçti ve ligde namağlup şampiyonluğa uzandı.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor - Son Dakika
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