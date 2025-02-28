Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Okan Buruk'un hareketi dikkatleri çekti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Galatasaray - Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorun ardından RAMS Başakşehir'le aynı puan, averaj ve gol sayısına sahip olan Sarı-kırmızılılar, rakibinden daha az kart gördüğü için ikinci sırayı aldı.
Galatasaray - Konyaspor maçı oynanırken sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un oyuncularına sakin sakin diyerek Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının 0-0 olduğunu söylediği anlar kameraya yansıdı. Eğer RAMS Başakşehir bir gol bulsaydı ve Galatasaray berabere kalsaydı sarı kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyordu.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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