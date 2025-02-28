Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'un karşılaştığı maçta, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un hareketi dikkat çekti. Buruk'un oyuncularına ''Sakin sakin'' diyerek Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının 0-0 olduğunu söylediği anlar kameraya yansıdı. Eğer RAMS Başakşehir bir gol bulsaydı ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyordu.

28.02.2025 09:07
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelirken Okan Buruk'un hareketi dikkatleri çekti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Galatasaray - Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorun ardından RAMS Başakşehir'le aynı puan, averaj ve gol sayısına sahip olan Sarı-kırmızılılar, rakibinden daha az kart gördüğü için ikinci sırayı aldı.

OKAN BURUK'TAN 0-0 İŞARETİ

Galatasaray - Konyaspor maçı oynanırken sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un oyuncularına sakin sakin diyerek Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının 0-0 olduğunu söylediği anlar kameraya yansıdı. Eğer RAMS Başakşehir bir gol bulsaydı ve Galatasaray berabere kalsaydı sarı kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyordu.

Okan Buruk\'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

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Son Dakika Spor Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erbay Mercan:
    Rezil herif bunun yüzünden çirkef bi futbol seyrediyoruz 46 11 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Türkiye kupasında bile sidik zoruyla gruptan çıktı. :)) 45 6 Yanıtla
  • Ferdi Özkent:
    raydan çıktı artık Akhisara geri döner 23 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu - Son Dakika
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