Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor

Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
26.01.2026 16:36
Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
Haber Videosu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, öncelikli olarak Pape Gueye'nin transfer edilmesini talep etti.

Süper Lig'de 3 puan farkla lider konumda bulunan Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.

OKAN BURUK İLK İSTEĞİ PAPE GUEYE

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un orta saha takviyesi için ilk isteği Villarreal forması giyen Senegalli oyuncu Pape Gueye. Deneyimli teknik adamın öncelikli olarak 27 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesini talep ettiği belirtildi.

VILLARREAL'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberde, İspanyol ekibinin 27 yaşındaki Senegalli orta saha için beklediği bonservis de açıklandı. Villarreal'in Gueye için kapıyı 40 milyon euro'dan açacağı dile getirildi.

Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor

ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTI

Pape Gueye, Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkesi Senegal'e Fas'a karşı alınan 1-0'lık galibiyette şampiyonluk golünü atmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Sezon boyunca tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Gueye, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Deneyimli oyuncunun kulübüyle 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

