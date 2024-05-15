Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Karşılaşmaları - Son Dakika
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Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Karşılaşmaları

Okan Buruk ve İsmail Kartal\'ın Karşılaşmaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Buruk 3, Kartal da 2 kez sahadan galip ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak.

15.05.2024 10:10
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Buruk 3, Kartal da 2 kez sahadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Buruk'un takımları 3, Kartal'ın ekipleri de 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 9 gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında oynanan müsabakalar şöyle:

Süper Lig - 24.12.2023

(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Okan Buruk)

Süper Lig - 01.11.2020

(İsmail Kartal) Konyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 24.02.2020

(İsmail Kartal) Çaykur Rizespor : 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

Süper Lig - 27.09.2019

(Okan Buruk) Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (İsmail Kartal)

Süper Lig - 30.11.2018

(Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İsmail Kartal)

Süper Lig - 14.02.2015

(Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (İsmail Kartal)

Süper Lig - 21.09.2014

(İsmail Kartal) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Okan Buruk) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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