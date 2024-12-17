Okan Buruk: Zorlu Dönemde Önemli Galibiyet

Spor

- Okan Buruk: "Zorlu bir dönemde çok önemli bir maç kazandık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Çok net bir şekilde dışarıdan çevrildi"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında zor bir dönemde çok önemli bir maç kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç başlangıcımız iyiydi, golle başladık. Daha sonra geçiş hücumu yedik ve rakibimiz beraberliği yakaladı. Sonra yine öne geçtik. İlk yarının sonlarına doğru 3. gol şanslarımız geldi. 3-1 ile daha rahat içeriye girebilirdik. İkinci yarı hem Trabzonspor'un hücum hattında en iyi maçlarından birini oynaması bizim de belki savunma olarak en kötü maçlarımızdan biriydi. Bu ikisi birleşince kalemizde golleri gördük. Bir tanesi çok net bir şekilde dışarıdan çevrildi. Yan hakem görmedi, VAR'dan da geri dönmedi. Bunun karşılığında geriye düştük. Daha sonra pozisyonlara girdik. 3-3 sonrası girdiğimiz pozisyonlar vardı, 4-3 ile kazandık. 3-3'te Abdülkerim müdahalesiyle golü önledi. Bizim için çok önemli, çok değerli bir galibiyet. Kulübeden girecek oyuncuların bile dakikasını hesapladık. Günün sonunda zorlu bir dönemde çok önemli bir maç kazandık. Trabzonspor'u da oyunundan dolayı tebrik etmek istiyorum Onlar da iyi maçlardan birini oynadılar. Yolumuza devam ediyoruz. Puan farkını devam ettirdik" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un attığı 3. golden önceki pozisyonun sorulması üzerine Buruk, "Biz de hakem hocasına sorduk, VAR'ın neden devreye girmediğini öğrenmek için. Onun deyimiyle skandal bir karar olduğunu söyledi. Berkan'ın kafa ile uzaklaştırdığı için atak değişti diye bir şey de hakemlerden duyduk" diye cevap verdi.

Savunmada iyi oynamadıklarını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlk yediğimiz; çok komik bir şekilde bizim taç atışımızda iki orta sahamızın öne doğru gitmesi, hücum yaparken kalemizde geçiş golü yedik. Top bizdeyken 3'lü oynama istedik. Oyunun genelinde en iyi savunma performansımız yoktu. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. İlk defa da bir arada oynayan 4'lü vardı Bizim için zor bir gündü" ifadelerini kullandı.

"Batshuayi'den beklentimiz yüksek"

Belçikalı futbolcu Michy Barshuayi hakkında da konuşan Okan Buruk, "Batshuayi'den beklentimiz çok yüksek. 11'de başladığı zaman zaman onu bize tam olarak veremediği maçlar oldu. Ona güveniyoruz. 11'de de şans vereceğiz. Penaltıdan atığı attığı gol önemliydi. Biraz da Barış'ın hızını kullanma istedim. Rakibimiz stoperlerinin birinin orta sahadan olacağını düşünüyorduk. Yunus ve Sallai'nin de kanatlardan hareketliliğini kullanmak istedik. İlk yarıda bunu çok net bir şekilde aldık. Önde de hem Batshuayi düşündüm, savunmada da Nwakaeme'nin bire birde Jelert'i zorladığı dakikalarda Sallai'yi almak istedim. Oyuncu değişikliğimin aslında nedeni buydu" açıklamasında bulundu.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in neden kadroda olmadığına açıklık getiren Buruk, "Yusuf Demir yabancı statüsünde olduğu için Yusuf ile birlikte 12 yabancımız vardı. Yusuf'a çok az şans verdim. Maçın son bölümünde kullandık. Yusuf'tan beklentim yüksek. Yusuf potansiyelli bir oyuncu. O yüzden Yusuf tercih ettim, Ziyech yerine" dedi.

"Bu sevinci hep beraber yaşamak çok önemli"

Sevinçleri hep beraber yaşamanın önemli olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu sevinci hep beraber yaşamak çok önemli. Şampiyonluk yolunda herkesin bir arada olduğu, paydaş olduğu sevinçler bence çok önemli. Bunu çok değerli buluyorum. Geçen seneki Kasımpaşa maçını hatırladık. Maçın sonunda çevirdiğimiz maç olmuştu. O şampiyonluğa daha yakın bir yerdeydi. Trabzonspor'a karşı 4-3'lük galibiyet, 6 puanlık farkı da sürdürmek de galibiyetin çok fazla değeri olduğunu gösteriyor. Şampiyonluğu kazanırsak, bu maçın da çok büyük payı olduğunu söyleyeceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.