Okan Kocuk başka bir milli takımın formasını giyebilir

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Süper Lig'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 26 yaşındaki eldiven önümüzdeki yıllarda, Kosova Milli Takımı'nın kalesini koruyabilir.

KOSOVA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI GİYEBİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, Bu sezon 20 maçta 22 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli eldivenin, Kosova Milli Takımı'nın formasını giyebileceği öne sürüldü.

OKAN KOCUK DAHA ÖNCEKİ DAVETİ REDDETTİ

Kökenlerinin Kosova'ya dayandığı Okan, A Milli Takımımız'da daha önce görev yapmaması nedeniyle Kosova için kriterleri karşılıyor. Daha önce Balkan ülkesinin, başarılı file bekçisine bu teklifi götürdüğü ancak o dönem A Milli Takım hayalleri olduğu için Okan'ın söz konusu öneriyi kabul etmediği belirtilirken, şu anda böyle bir talebin olması durumunda deneyimli kalecinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.