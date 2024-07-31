Okay Yokuşlu Trabzonspor'a dönüyor - Son Dakika
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Okay Yokuşlu Trabzonspor'a dönüyor

Okay Yokuşlu Trabzonspor\'a dönüyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Okay Yokuşlu'yu transfer etti. Milli oyuncu, Trabzon'a gelerek coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Yapılan açıklamalarda Okay Yokuşlu, Trabzonspor'a katılmaktan ve Abdullah Avcı ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

31.07.2024 01:06
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Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Okay Yokuşlu, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'da 2015-16-2017-2018 sezonların forma giyen Okay Yokuşlu yeniden Trabzonspor'da. İngiltere'nin Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'dan transfer edilen milli oyuncu bu gece 00.30'da Trabzon'a geldi. Okay Yokuşlu'yu Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okay Yokuşlu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun bir aradan sonra böyle bir karşılamayla tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Daha resmi imzalar atılmadı ama yarın sağlık kontrollerinden sonra hiçbir sorun çıkmadığı takdirde her şey yolunda gidecek ve takıma katılacağım. Umarım güzel bir sezon olur hem Türkiye'de hem Avrupa'da" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ile birbirlerini tanıdıklarını belirten Okay, "Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz oldu. Bana ilgisini belirtti, ben de hoca ile çalışmaktan mutluluk duyacağım. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Çok güçlü bir kadro kuruluyor. Bunun takıma iyi yansıyacağını düşünüyorum. Başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Dışardan bakıldığında böyle, ben de katıldığımda bu başarıya katkı sağlarım" dedi.

Stadyumdaki atmosferi çok özlediğini belirten Okay Yokuşlu, taraftarlarla üçlü çektirdikten sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okay Yokuşlu Trabzonspor'a dönüyor - Son Dakika

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