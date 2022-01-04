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Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı - Son Dakika

Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı

04.01.2022 17:23
Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde klasik ve makaralı yayda bireysel sıralama atışları yapıldı.

Topaloğlu: "Yarışmanın önemi büyük"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okçuluk Milli Takımı'nın belirlenmesi açısından Federasyon Kupası'nın önemli olduğunu aktardı.

Milli takımın belirlenmesi için son yarışmayı düzenlediklerini anlatan Topaloğlu, "Dereceye giren sporcularımız arasında yine Samsun'da 8-9 Ocak tarihlerinde Milli Takım Seçme Yarışması yapılacaktır. Milli takımımız şubat ayı içinde Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Salon Şampiyonası'na katılacak. Bu nedenle sporcularımız ve bizim açımızdan yarışmanın önemi büyük. Çünkü tüm sporcular milli takıma seçilebilmek için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise kentte son 2 ay içinde 3'üncü okçuluk şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Milli takım kadrosunun Samsun'da belirlenecek olmasının önemli olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Samsun'da yapılan 3 şampiyonanın da ana hedefi milli takımın omurgasının seçilmesiydi. İnşallah Samsun'daki bu yarışmalardan sonra olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz gibi birçok sporcu çıkacak. Hedefimiz, Samsun'u ciddi anlamda okçulukta marka şehir haline getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda yarın klasik ve makaralı yayda eleme atışları gerçekleştirilecek.

Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı
Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı
Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı
Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı

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Okçuluk, Türkiye, Samsun, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı - Son Dakika Spor


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