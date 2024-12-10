Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

Spor

Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda 134 kulüpten 823 sporcu mücadele edecek. Şampiyonada "Barebow (Yalın yay)" kategorisi ise ilk kez gerçekleştirilecek.

Makaralı yay, barebow ve klasik yay kategorilerinde yapılacak şampiyona, 15 Aralık Pazar günü sona erecek.

Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda "barebow" kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli takımın oluşturulması da amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, organizasyonun hazırlık aşamalarının tamamlandığını vurgulayarak, "Salon Türkiye Şampiyonası, milli takım seçme niteliği taşıyor. Yarışmamızda 402'si kadın ve 421'i erkek olmak üzere 823 sporcumuz yer alacak. İlk kez düzenleyeceğimiz barebow kategorisinde güzel yarışmalar olmasını bekliyoruz. Bu kategoride ilk kez milli takım oluşturacağız. Tüm sporcularımıza yarışmamızda başarılar diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.